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法拉盛農曆新年遊行 1月21日登場

記者鄭怡嫣／紐約報導
華商會舉行新年大遊行籌備會，啟動報名。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華商會舉行新年大遊行籌備會，啟動報名。(記者鄭怡嫣╱攝影)

2023法拉盛「農曆新年遊行」，定於1月21日(周六)登場；主辦方法拉盛華人工商促進會(FCBA)6日舉行籌備會，宣布路線、封街等。此次為疫後首次全面慶祝，室內活動也將回歸，歡迎社區共襄盛舉。

華商會理事長王耀明及首席顧問杜彼得介紹，遊行由1996年延續至今，路線與往年相同，主舞台設於緬街交凱辛納大道(Kissena Blvd.)，室內慶祝活動將首次設於天廣新天地(Tangram)。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，去年首次參與，許多民眾在遊行中展現反仇恨訴求，這不僅是亞裔社區盛事，也是展現皇后區的多元。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)介紹，遊行路線從37大道夾友聯街路口向南，經109分局直行至三福大道右轉，再右轉入緬街，北行至39大道後右轉，抵達終點站飛越皇后大樓(Queens Crossing)。警方將部署120名警員及80名輔警。當天羅斯福大道與北方大道間的友聯街路段，早8時30分開始禁行車輛。10時30分起，遊行路線街道禁行車輛，預計下午1時30分至2時遊行結束後，道路將重新開放。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)、州眾議員金兌錫、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、紐約州勞工廳戰略業務發展副局長孫雯、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉、皇后區民代、商會與社區機構代表、大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan等出席會議。報名花車或方陣，可在1月6日前致電華商會：(718)353-2320完成註冊。

遊行 皇后區 亞裔

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