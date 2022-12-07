華社車禍統計 日落公園最危險

華社交通意外頻傳，圖為一女子在華埠格蘭街過馬路時，險被未禮讓的車輛撞倒。(讀者提供)

曼哈頓華埠 近日發生死亡車禍 ，一輛皮卡在拉菲逸街(Lafayette St.)交懷特街(White St.)路口，撞上一名83歲華裔老婦，送醫不治；三區華社車禍頻繁，華裔因此喪命；市警數據顯示，布碌崙(布魯克林)日落公園72分局轄區情況最差，車禍總數、致傷都呈上升趨勢；法拉盛 109分局轄區，行人涉及車禍最多；曼哈頓華埠情況較安全。

根據市警數據，72分局轄區在過去28天內共發生128起碰撞事故，相比去年同期增長20%；其中有59起造成人員受傷，也比去年此時上升20%。值得注意的是，涉及單車、電單車或各類助力車的事故增加最多，28天共發生17起，相比去年增240%。

以8大道為中心的交通問題一直是當地社區維權治理的重點，疫情後，商家和攤販霸占人行道，逼得一些行人不得已走上馬路，與車爭道，增添危險。

今年7月，華婦謝如珠(Ruzhu, Xie，音譯)騎乘電動滑板車，途經一輛並排停車的轎車旁，因駕駛未注意打開車門，導致她被車門撞倒在地，隨即被捲入貨車後輪輾死。

法拉盛109分局轄區，數據顯示，過去一周共發生60起碰撞事故，比去年同期增17%；其中有24起造成人員受傷，也比去年增41%；而涉及騎行者和行人的事故，也相對高發，過去一個月，共造成24名行人和九名騎行者受傷，均比去年有所增加。

就剛發生事故的華埠來說，相比其他兩區情況較安全。數據顯示，過去一個月共46起碰撞事故，相比去年的71起，同比減少35%；其中16起造成人員受傷，騎行者和行人受傷數也下降。