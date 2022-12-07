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不願拖累母 日落公園華男精神病發輕生

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)
一名華男因精神病發作，日前在日落公園天主教堂階梯自殺身亡。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園華男日前手握刀子，在天主教堂階梯上被人發現胸口有多處刀傷，送院不治。警方多日的調查後，確定是自殺身亡。一名同鄉透露，死者生前患有嚴重精神病，相信是對長期照顧自己的母親感到愧疚，不願再拖累而選擇輕生。

11月30日晚10時40分左右，一名西語裔民眾報案，72分局警員在59街526號的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)前，發現失去意識的38歲的高姓華男；他的胸口及腹部均有刀傷，手裡握著一把刀，送醫後宣告不治。

經過連日的調查，警方確認是自殺而亡。據了解，死者生前患有精神病，近期應是沒有按時服藥，病情發作，瞞著親人出門，於事發地點自殺。

據悉，死者的父親、姊姊在外州打工已久，照顧他的重擔落在身為家庭護理的母親身上，他們同住在在7大道交56街的一棟樓內；母親還在臥室安置一個雙層床，方便照顧兒子。

熟知其家庭狀況的同鄉表示，死者的病情除嚴重影響日常生活外，母子倆也經常遭其他同屋的房客嫌棄而多次搬家，出事前才在11月底搬到現在的住處。

該名同鄉的兒子也患有精神病，曾與死者同住，當時去探望兒子時曾碰見高母，深知她的辛苦，要照顧兒子，又要出門工作賺錢。每當死者被安排在史泰登島醫院的精神病房住院時，不會開車的高母即使掛念，也無法每天去探望他。

而當其病情稍好、意識清楚時，常會深陷在內疚中，覺得連累家人。同鄉說，就在最近高母向兒子提到又要搬家的消息時，死者回問，是不是因為他，又讓兩人被趕走，語氣裡滿是自責。

案發當晚，高母對上鋪沒有任何聲響感到疑惑，爬起來一看才驚覺兒子已經出門，不久後警員便登門告知噩耗。

事件在社區傳開後，很多人希望為高家伸出援手，美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺聯繫上後表示，高母為人低調，不願接受社區的捐贈，只希望向政府申領一筆資金；但據他所知，當局並沒有提供這樣的經費，將會繼續與高母溝通，此外也聯繫當地的華人殯儀館，協助辦理死者的後事。

華人 華男 日落公園

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