亞潮聯盟挺鄭永佳當選資格

亞潮聯盟6日在白彼得辦公室前舉行示威。(記者顏潔恩／攝影)

州眾議會以不符合當選者的住址要求，計畫表決取消布碌崙 (布魯克林)州眾議員第49選區當選人鄭永佳(Lester Chang)的議員資格；亞潮聯盟6日在該區現任州眾議員白彼得(Peter Abbate)辦公室前舉行示威，表示選民已作出選擇，是時候改朝換代，白彼得及民主黨 應尊重投票 結果。

當日近百名華裔、猶太裔及白人在內的民眾，聚集在白彼得辦公室外，要求民主黨承認敗選；他們高舉中英文標語「鄭永佳公正地贏得選舉」、「人民的選票很重要」(Our votes count)，並喊話白彼得「輸了就認輸。」

亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷發言指，這場示威不完全關乎鄭永佳，而是代表整個布碌崙南區，呼籲民主黨尊重選民投票的結果，「民主黨曾經可對鄭永佳的參選資格提出質疑，但現在過了追究的時間，選民已經選擇了他。」

11月普選，她在選舉站工作，發現這次出現眾多首投族，投選給最能反映其價值觀的候選人。她說若州眾議會忽視民意、取消一位正當勝選者的資格，選民絕不會服氣，也會打擊日後投票意願。「你要如何代表一個你都不願意出來溝通和了解的社區」，朱雅婷說，在外展工作上，過去兩年共和黨確實做得比民主黨好。

「鄭永佳是經市選舉局認證，光明正大贏得這場選舉」，紐約同源會會長黃友興說，民主黨不能因為不滿意就要推翻結果；若選擇容忍，以後民主黨就可繼續使用該手段，罷免每個不喜歡的對手，「對民主體制毫無尊重。」

在選區內住了30多年的一名外族裔居民表示，聯繫白彼得辦公室常碰壁，「很多人都同意，他真的沒做什麼事」；她譴責白彼得在九一一恐襲紀念活動上侮辱穿著軍裝的鄭永佳，「他已無法再為社區服務，是時候該走了。」