州長簽新法 防推銷電話騷擾

州長霍楚簽署法律，讓消費者可以少接推銷電話。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)6日簽署打擊不受歡迎的推銷電話的法案，新法進一步規範電話推銷行業，規定在電話推銷員表明身分後，接電者就可以要求加入電話拒接名單(Do-Not-Call list)，將有助於保護居民免遭電話推銷的持續騷擾。

根據目前的法律，電話推銷員必須告知消費者，他們可以要求該公司不再來電。不過，往往在提到這項權利之前，接電者就已經掛斷電話，使電話推銷員可以一次又一次地來電。新法要求，電話推銷員在接通電話，報出姓名和機構名稱後，接電話者馬上可以要求加入推銷員所代表公司的電話拒接名單。

霍楚說，長期以來，紐約人一直受到許多不請自來的銷售電話騷擾，卻不知道可以通過加入拒接名單來避免。這項新法可以幫助消費者更好地利用這項權利，少接騷擾電話。

州參議員 庫尼(Jeremy Cooney)說，騷擾電話的頻率愈來愈高。長期以來，電話推銷員往往在電話的最後，或是在不得已的情況下才告知接電者有加入拒接名單的權利。

去年，霍楚簽署兩項監管電話推銷行業的法律。其中一項要求電話公司阻斷來自某些號碼的電腦語音電話；另一項法案要求電信服務商核實，民眾接到的電話一定是從顯示的號碼打來。