紐大法學院 退出世界新聞評鑑排名

紐約大學法學院日前宣布退出「美國新聞與世界報導」的法學院排名。(紐大法學院提供)

紐約大學法學院(NYU Law)日前追隨耶魯大學 (Yale)、哈佛大學 (Harvard)等名校法學院的腳步，宣布退出「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Reports)的法學院排名。

此前，哈佛大學、耶魯大學、哥倫比亞大學、史丹佛大學、喬治城大學、賓州大學等名校的法學院陸續宣布不再參加美國新聞與世界報導的法學院排名，不再向該機構提供相關數據；而全美排名第七的紐大法學院，則是全美排名前14的法學院中，僅有的五所還參加該排名的法學院。

今年就任的紐大法學院院長麥肯澤(Troy McKenzie)在一封寫給全院人員的信中表示，「未來申請法學院的學生在申請學校時，需要準確信息來確定哪所學校最符合其追求法律教育的目標；曾經，美國新聞與世界報導或許提供過這種在其他地方找不到的信息，但這一點已經改變。」

麥肯澤表示，美國新聞與世界報導的對學校的評分方法，可能讓申請人對畢業後的工作機會帶來「扭曲的看法」，尤其是那些收入不高的公共律師職業；「美國新聞和世界報導通過其學貸和就業 指標的評分方法，對那些支持畢業生成為公共律師的法學院不利。」

麥肯澤所指的是紐大法學院的學貸償還援助項目以及有志於成為公共律師的學生提供的獎學金，但美國新聞和世界報導的評分機制並未將此視為財務援助，認為這些項目學生的就業情況不佳。

美國新聞和世界報導表示，仍會繼續利用公開數據進行排名；一位發言人表示，「一些法學院可以對那些有志從事公共律師和學者提供財務援助，但大部分學生都是在就業市場找工作，美國新聞和世界報導的排名，就是為了幫助他們做出重要的職業生涯和學費財務上的決定。」