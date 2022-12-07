約翰·金接州大校長 民代挺家長轟

前教育部長約翰·金將出任紐約州立大學新校長。(取自約翰·金推特)

歐巴馬政府時期聯邦教育部 長約翰·金(John King Jr.)，將於明年1月17日起擔任紐約州 立大學(SUNY)校長，年薪75萬元；約翰·金曾因提出「共同核心教育標準」(Common Core)而飽受爭議，此次也受部分家長反對，但包含州長及許多民代支持。

州大董事會本周投票，通過聘請前教育部長、前紐約州教育廳長約翰·金擔任新校長，管理該系統內64個學院及約130萬名學生。根據州大董事會資料，除75萬年薪之外，約翰·金獎還將獲得奧伯尼(Albany)的住房、每月1萬2500元住房津貼、專屬轎車和司機、每月1000元專車津貼、及每月4000元的往返紐約與馬里蘭州 旅遊津貼。

約翰·金曾在2011年至2014年擔任紐約州教育廳廳長，期間提出飽受「標準化考試懷疑論者」批評的「共同核心教育標準」理念。在此理念下，紐約州成為全美第一批按照比以往高出許多的標準化考試的州，教師們也必須根據新的評估體系改進，把學生們的考試進步作為教學評估的重要考核標準。

2014年，州教師聯合會(New York State United Teachers)強烈要求撤換約翰·金；由70多個家長和教師組成的紐約州公共教育聯盟(NYS Allies for Public Education)也表示支持，「他的行為直接導致很多反對考試的家長進行大規模抗議，許多學校仍在處理他的理念所帶來的破壞性影響。」

但在本周約翰·金擔任州大校長的消息出後，州教師聯合會主席帕洛塔(Andrew Pallotta)沒有批評，只是發表聲明稱，「呼籲支持者們加入，爭取州大更上一層樓。」

州長霍楚(Kathy Hochul)則評價約翰·金豐富的經歷是州大「理想領導人」。聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、紐約州眾議員傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)等也表示支持。

約翰·金最早在紐約市布碌崙(布魯克林)擔任高中老師，擁有哈佛大學、耶魯大學和哥倫比亞大學學位。他曾在馬里蘭州競選州長，但未獲民主黨提名。