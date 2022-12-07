紐約客談／可負擔住宅談判桌 展現民意

紐約市議會日前投票通過皇后區 歷史上最大規模民間興建的亞斯托利亞可負擔住宅綜合開發案，加上市長亞當斯近期提出同樣位於皇后區的威利點開發案及專業足球 場建案，處處可見市府與議會聯手，鼓勵開發商加大投入可負擔住宅，改善住房及遊民問題的努力。兩處大型建案，也被市長稱為「改變遊戲規則 」(game-changer)。

亞斯托利亞造價20億元的Innovation QNS開發案，占地五個街區、除商業零售及公共區域，12棟大樓共3190個公寓單位，其中45％、1436個為中低收入 出租單位，這當中有825個屬於專供極低收入或遊民。

至於威利點，有望由紐約市足球俱樂部出資7.8億元，興建一座2萬5000座位的足球場、250間客房的酒店以及七棟、2500個可負擔公寓單位，與學校、商店等。建案同樣需再經市府、市議會評估，若通過將再創全市紀錄。皇后區長強調，積極爭取有利條件，並第一時間點頭同意，皇后區是機會之郡。

兩者均為工業用地，前者提案初期經當地社區委員會抵制，擔心影響房價，加上區長、選區市議員反覆施壓，並威脅否決，終於將可負擔住宅比率較最初提案增加近一倍。後者則因社區、民代多年前反對在公有地興建紐約最大購物中心，圖利財團，並告上法院，延宕逾十年，最終等到翻身機會，也可見民意對政府的影響力。

不含尚待審核的威利點，市長及市議會今年在布碌崙、皇后區，先後通過的開發案，已達1萬1000戶，近六成為可負擔住宅。若再加上刺激就業、帶動商業等因素，均為社區所樂見。

（紐約客談，每周二至周六見報）