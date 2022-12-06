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MTA喊漲 31名州眾議員聯名促州長提供更多資金

記者胡聲橋／紐約報導
MTA執行長利博(右)盼州長霍楚(左)等官員提供更多撥款及援助。圖為兩人之前參觀地鐵設施。(州長辦公室提供)
MTA執行長利博(右)盼州長霍楚(左)等官員提供更多撥款及援助。圖為兩人之前參觀地鐵設施。(州長辦公室提供)

大都會運輸署(MTA)正以醞釀漲價要求州府增加撥款援助之際，州眾議員寶林(Amy Paulin)和羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)牽頭，31名州眾議員5日聯名發函州長霍楚(Kathy Hochul)，呼籲為MTA提供更多資金，以避免削減公共運輸服務，並將地鐵和公車的發車頻率提高到每六分鐘一班車。MTA計畫明年將票價提高5.5%，2025年再次漲價。另一方面，MTA的勞工合約明年5月到期，這意味著MTA需要動用更多資金來簽署新合約。

31名州眾議員在信中強調，如果不拯救和穩定公共運輸，紐約的經濟將崩潰，社區將與外界失去聯繫，而事關生存的氣候目標將完全無法實現。為此，議員建議更多投資於公共運輸的發展，利用現有基礎設施，使地鐵和公車發車頻率更高，更可靠。

就在上周，州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)警告，MTA可能不得不通過大量削減服務和提升票價，才能恢復新冠疫情前的收入水平。在新冠疫情大流行的最初幾周，MTA的乘客下降了90%以上。根據麥肯錫公司預測，即使到2026年中期，乘客數量將達疫情前73%的水平。

2020和2021年，聯邦政府累計為MTA注入資金150億元，暫時確保MTA沒有預算問題。根據其最新的預算預測， 2023年MTA的資金缺口是6億元，隨後三年每年需要注資超過10億元。按照目前的情況，如果霍楚只彌補這些資金缺口，而不針對漲價提供額外資金，到2026年，MTA仍不得不將票價提高11%，使票價超過3元。

MTA執行長利博(Janno Lieber)周日接受採訪時表示，不希望大幅度漲價，呼籲聯邦、州和市政府共同尋找解決預算赤字問題的方法。

MTA目前計畫在明年將票價提高5.5%，然後在2025年再次提高票價。目前的地鐵和公車單張票價為2.75元，到2026年，將上升到3.54元。

霍楚日前表示，MTA的救援資金有多種來源，她有很多想法來解決這個問題。過去兩年，她都採取了行動，從而避免MTA漲價或削減服務。

另一方面，據報導，MTA與工會簽訂的合約將於明年5月15日到期。利博表示，因為MTA面臨巨大的預算缺口，再考慮到通貨膨脹，如果沒有各級政府的資金援助，談判新合約將非常艱難。MTA目前的計畫是加薪2%，但考慮到8%的通貨膨脹率，加薪2%可能僅是談判一開始MTA的立場。

MTA 預算 地鐵

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