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2023健保論壇 12/10法拉盛登場

紐約訊
活動簡介。(主辦單位提供)
活動簡介。(主辦單位提供)

為幫助讀者更進一步了解2023年的健保變化，世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月10日(周六)舉行「2023健保論壇」活動，地點在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳，本活動亦獲亞美醫師協會及聯合健康保險贊助。邀請專家、社區醫療機構及健保公司，講解最新健保資訊，申請須知、紅藍卡計畫福利、冬季保健及醫療保險相關主題，為民眾答疑解惑。除免費健康篩檢、攤位諮詢外，並有豐富獎品抽獎，歡迎報名參加。

來自紐約州健保市場的華裔代表陳敏敏(Min Min Chen)，將主講「透過紐約州健保市場取得醫療保險及福利」。為民眾說明如何透過官方平台註冊健保，及申請時可能遇到的問題。此外，為讓聽眾對移民權利與福利有更多認識，也邀請紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗，主講「瞭解您的權利」。亞洲人平等會社區服務部健康保險導航專員歐小姐也將講解「2023 紅藍卡計畫福利知多少」。亞美醫師協會內科醫生張清將介紹「冬季保健」、聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸主講「如何選擇適合您的醫療保險」。

主辦單位並邀亞美醫師協會、聯合健康保險、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉醫療中心、仁德醫生、美國華裔護士協會、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、GetCovered NYC、紐約市長移民事務辦公室、紐約市教育局招生辦公室、亞洲人平等會等於現場設攤，現場可免費健檢及諮詢，不僅提供測量血壓、足部或頸動脈等檢查、也提供流感與二價加強疫苗施打服務，及醫療人員諮詢。還有抽獎活動，參加活動者有機會抽到精美好禮。

活動時間為中午12時至下午4時，喜來登酒店地址為法拉盛39大道135-20號。座位有限，報名專線: (718)746-8889分機6309，或在手機或電腦輸入網址報名: bit.ly/wj1210。

醫療保險 健保 福利

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