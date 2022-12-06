我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

紐約市犯罪率首降 槍擊案少3成

記者和釗宇／紐約報導
市警總局數據顯示，紐約市上月總體犯罪，終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次。(市長辦公室提供)
市警總局數據顯示，紐約市上月總體犯罪，終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次。(市長辦公室提供)

市警總局5日公布的數據顯示，紐約市上月總體犯罪率終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次，槍擊案數量也比去年同期下降超過三成，但謀殺案同比增20%，反猶仇恨犯罪數翻倍。市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，隨著年底將近，已經在實現公共安全目標取得重要進步。

根據市警總局，總體犯罪下降主因強暴案降14.1%、搶劫案降6%以及重竊案降5.5%；槍擊案同比下降32.8%，上月共發生80起，而去年11月119起，曼哈頓北部、布碌崙(布魯克林)和布朗士區的槍擊案降幅最大，市警今年以來有關槍枝的逮捕數也比去年增4%。

全市上月共發生30起凶殺案，比去年同期的25起增加20%；市警總局表示，今年迄今的凶殺案數量仍比去年同期下降11.1%，今年前11個月共393起，去年則有442起；搶劫、重罪攻擊和盜車案分別增長3.6%、3%和9.4%。

另外，紐約市公共交通系統的犯罪數也同比下降12.8%，上月共發生205起犯罪，去年11月則有235起；市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)10月底宣布將增加公交系統警力，共增加1200名市警和大都會運輸署(MTA)警察，每日巡邏總時數增加1萬小時；不過，今年迄今公交系統共發生1917起重罪案，遠高於去年同期的1367起。

同時，全市仇恨犯罪上月同比大增70%，從去年11月的44起增至75起，主因為反猶仇恨犯罪大幅增加，從去年11月的20起增至上月的45起，增幅達125%；而針對亞裔的仇恨犯罪數量上月共發生五起，去年同期為九起，降幅為44%。

仇恨犯罪 槍擊 紐約市

上一則

地鐵「亞洲豬」仇恨攻擊 第二嫌落網

下一則

2023健保論壇 12/10法拉盛登場

延伸閱讀

紐約市單月犯罪率今年首次下降 但謀殺案、仇恨犯罪增

紐約市單月犯罪率今年首次下降 但謀殺案、仇恨犯罪增
防濫射 聯邦參議員陸天娜要求依新識別碼追蹤槍彈交易

防濫射 聯邦參議員陸天娜要求依新識別碼追蹤槍彈交易
紐約市兩大華人醫療集團合併命名為「百康仁德」近百診所攜手服務20萬民眾

紐約市兩大華人醫療集團合併命名為「百康仁德」近百診所攜手服務20萬民眾
曾列名10大惡人…紐約男冤獄25年 獲賠1800萬

曾列名10大惡人…紐約男冤獄25年 獲賠1800萬
稱珊迪胡克小學槍擊案騙局 被求償15億 「陰謀論者」瓊斯聲請破產

稱珊迪胡克小學槍擊案騙局 被求償15億 「陰謀論者」瓊斯聲請破產

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀