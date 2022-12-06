紐約市犯罪率首降 槍擊案少3成

市警總局數據顯示，紐約市上月總體犯罪，終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次。(市長辦公室提供)

市警總局5日公布的數據顯示，紐約市 上月總體犯罪率終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次，槍擊 案數量也比去年同期下降超過三成，但謀殺案同比增20%，反猶仇恨犯罪 數翻倍。市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，隨著年底將近，已經在實現公共安全目標取得重要進步。

根據市警總局，總體犯罪下降主因強暴案降14.1%、搶劫案降6%以及重竊案降5.5%；槍擊案同比下降32.8%，上月共發生80起，而去年11月119起，曼哈頓北部、布碌崙(布魯克林)和布朗士區的槍擊案降幅最大，市警今年以來有關槍枝的逮捕數也比去年增4%。

全市上月共發生30起凶殺案，比去年同期的25起增加20%；市警總局表示，今年迄今的凶殺案數量仍比去年同期下降11.1%，今年前11個月共393起，去年則有442起；搶劫、重罪攻擊和盜車案分別增長3.6%、3%和9.4%。

另外，紐約市公共交通系統的犯罪數也同比下降12.8%，上月共發生205起犯罪，去年11月則有235起；市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)10月底宣布將增加公交系統警力，共增加1200名市警和大都會運輸署(MTA)警察，每日巡邏總時數增加1萬小時；不過，今年迄今公交系統共發生1917起重罪案，遠高於去年同期的1367起。

同時，全市仇恨犯罪上月同比大增70%，從去年11月的44起增至75起，主因為反猶仇恨犯罪大幅增加，從去年11月的20起增至上月的45起，增幅達125%；而針對亞裔的仇恨犯罪數量上月共發生五起，去年同期為九起，降幅為44%。