多元群體攜手 力挺白紙運動

示威表達海外中國人與維吾爾族、西藏、香港等同樣長期受中共當局壓制群體的團結。(記者許君達╱攝影)

中國留學生 與多個香港 、西藏、維吾爾 族維權組織近百人，4日在曼哈頓華盛頓公園廣場(Washington Square Park)舉行示威活動，聲援中國內地抗議新冠清零政策的「白紙運動」，呼籲內地民眾踴躍抗爭，反對中共政權。

現場近百人參加示威，NY4HK發起人楊錦霞帶領示威者高喊「要民主」、「要自由」、「停止種族滅絕」、「廢除清零」、「不自由毋寧死」等口號；她表示，「白紙運動」發起的初衷是反對新冠清零政策，「我們希望廢除嚴酷而愚蠢的清零政策，民眾應該踴躍發聲。」

「NY4HK」等團體4日在曼哈頓華盛頓公園廣場舉行示威活動，聲援中國內地抗議新冠清零政策的「白紙運動」。(記者呂賢修／攝影)

六四民運學生領袖周鋒鎖也到場聲援，除要求中共當局放棄清零政策，也應釋放在北京四通橋貼出抗議標語的彭力發(Peng Lifa)，並繼續推動中國的民主化。

示威現場。(記者許君達╱攝影)

哥大留學生Jimmy表示，近一周內中國的清零政策和輿論風向正在改變，許多地區開始不同程度的解封，「我們想強調，這些改變是許多抗爭者的共同努力贏得的，而不是國家的恩賜，我們要記住勇敢的抗爭者；即使在解封之後，也還會有很多社會議題需要持續發聲，重要的並不是短期結果，而是在參與過程中逐漸培養自己的社群和力量。」

示威現場。(記者許君達╱攝影)

紐約抗議活動最初由一些中國留學生發起，目的是讓已經掀起熱度的「白紙運動」繼續延燒、喚起更多海外中國人參與政治的熱情和勇氣，同時表達與維吾爾、西藏、香港等同樣長期受到中共當局壓制的群體的團結，並藉這些組織的經驗與資源舉辦這場多元族群組成的抗議活動。