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台灣人筆會 明年1/2年會

紐約訊

經歷三年新冠疫期改為線上活動，大紐約區海外台灣人筆會恢復傳統，定於1月2日(周一)在新澤西州舉辦第19屆年會及新年晚會，並同時出版筆會台美文集與年刊。承繼筆會三大目標：寫文章、辦演講、媒體發聲。今年年會主題是「推動台灣自立自強」。

主辦單位介紹，中午12時開始報到，並贈一本台美文集及年刊。1時及2時分別由林佳敏主講「The Power of Voice」、陳廷楷教授主講「莎士比亞戲劇Julius Caesar: Duty, Honor, Country」。3時至5時，李弘祺教授主講「狄更斯的聖誕歌和它在中國與台灣的翻譯」，施永強教授主講「台灣國家中山科學研究院AI武器的發展」，莫正義牧師主講「詭譎多變的時代台美人如何自處？」

6時開始「台灣之夜」及晚宴，黃安玲醫師主持，將有立法院長游錫堃演講，王惠津老師、李佳玲演唱等。

活動地點為Noodle Wong，地址：770 US 46 W, Parsippany, NJ 07054 (Next to Home Depot)。費用每人70元，學生35元，包含演講和晚宴，只聽下午演講40元。因場地容納人數有限，請儘早報名，12月20日前電郵筆會並繳交費用，可用Zelle電匯到筆會的電郵：[email protected]，或電會長施永強：(973)960-0918，或向下列理事報名並繳費，支票Payable to：GNYROTPC，以便統計參加人數。

蔡明峰：[email protected]，陳欽明：[email protected]，魏素月：[email protected]，陳企勻：[email protected]，李清澤：[email protected]，邱景義：[email protected]，謝己：[email protected]，陳孟枩：[email protected]，李弘祺：[email protected]，黃清燕：[email protected]

新澤西州 支票 AI

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