台灣人筆會 明年1/2年會

經歷三年新冠疫期改為線上活動,大紐約區海外台灣人筆會恢復傳統,定於1月2日(周一)在新澤西州 舉辦第19屆年會及新年晚會,並同時出版筆會台美文集與年刊。承繼筆會三大目標:寫文章、辦演講、媒體發聲。今年年會主題是「推動台灣自立自強」。

主辦單位介紹,中午12時開始報到,並贈一本台美文集及年刊。1時及2時分別由林佳敏主講「The Power of Voice」、陳廷楷教授主講「莎士比亞戲劇Julius Caesar: Duty, Honor, Country」。3時至5時,李弘祺教授主講「狄更斯的聖誕歌和它在中國與台灣的翻譯」,施永強教授主講「台灣國家中山科學研究院AI 武器的發展」,莫正義牧師主講「詭譎多變的時代台美人如何自處?」

6時開始「台灣之夜」及晚宴,黃安玲醫師主持,將有立法院長游錫堃演講,王惠津老師、李佳玲演唱等。

活動地點為Noodle Wong,地址:770 US 46 W, Parsippany, NJ 07054 (Next to Home Depot)。費用每人70元,學生35元,包含演講和晚宴,只聽下午演講40元。因場地容納人數有限,請儘早報名,12月20日前電郵筆會並繳交費用,可用Zelle電匯到筆會的電郵:[email protected],或電會長施永強:(973)960-0918,或向下列理事報名並繳費,支票 Payable to:GNYROTPC,以便統計參加人數。

蔡明峰:[email protected],陳欽明:[email protected],魏素月:[email protected],陳企勻:[email protected],李清澤:[email protected],邱景義:[email protected],謝己:[email protected],陳孟枩:[email protected],李弘祺:[email protected],黃清燕:[email protected]。