睽違3年 台灣會館舉辦籌款餐會

台灣會館疫後首次舉辦募款餐會，百人出席。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疫期睽違三年，台灣會館4日舉辦募款餐會，百位台灣社團代表、鄉親、企業家等出席。會館表彰亞細亞銀行董事長蔡仁泰及總經理廖梧興長期對台灣會館永續經營基金的捐贈，以及對法拉盛 社區的貢獻與付出。

台灣會館理事長蘇春槐表示，座落在皇后區法拉盛的「天下第一館」台灣會館成立於1986年，是在美台灣人自資成立的第一座社區中心，今年慶祝成立36周年，30年前的戰友也在晚會相聚一堂。疫情 期間，會館經歴很多困境，如今疫情減緩，會館老人中心也由疫期的四天轉為一周開放五天，今年還獲批在周末開設華語文學習中心，為18歲以上學習中文的各族裔人士服務。會館還舉辦大家來開講講座，由投資、科技、文化等各領域專家主講，提升民眾的生活水準。

蘇春槐說，會館設立的永續經營基金，放眼更長遠的發展，並在原址基礎上擴建，服務更多僑胞，亞細亞銀行董事長蔡仁泰及總經理廖梧興，對於台灣會館永續經營基金各捐贈逾20萬元，並長期助益社區，感謝他們對於法拉盛及台灣僑胞的貢獻。