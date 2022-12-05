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華裔資深媒體人陳富洋 入選普利茲獎委員會

記者許君達╱紐約報導
陳富洋。(取自推特)
陳富洋。(取自推特)

哥倫比亞大學近日宣布，現任「德州論壇報」華裔總編輯的陳富洋(Sewell Chan)入選為普利茲獎(The Pulitzer Prizes)委員會成員。

陳富洋2021年10月加入「德州論壇報」，擔任總編輯。在他的領導下，該報編輯部獲得愛德華•穆羅獎(Edward R. Murrow Award)，還因對2022年德州烏瓦德(Uvalde)校園槍擊案的突發新聞報導獲得網路新聞獎(Online Journalism Award)。

在此之前，他是「洛杉磯時報」副總編輯和社論版主編，因關注刑事司法改革獲得普利茲編輯寫作獎，他對「洛杉磯時報」在種族問題的報導進行反思的社論，獲得專業記者協會(Society of Professional Journalists)的特別獎。

「普利茲獎表彰為民主提供信息的新聞工作，以及滋養人類精神的書籍、音樂和戲劇」陳富洋說，「我對加入委員會深感榮幸和謙卑。這一使命比以往任何時候都重要。」

1977年出生，陳富洋是生在紐約的移民二代，先後就讀哈佛大學和牛津大學。2000年開始在「華盛頓郵報」擔任社區記者，此後進入「紐約時報」，擔任過都會版記者、華府記者、專欄副編輯和國際新聞編輯。他還曾在2020和2021年任普利茲獎評委，以及沙爾登•林調查報導獎(Selden Ring Award for Investigative Reporting)和「洛杉磯時報」圖書獎(Los Angeles Times Book Prizes)的評委。

普利茲獎由哥倫比亞大學管理，該獎委員會由19名成員組成，主要是來自美國各地媒體的記者或新聞主管，以及五名學者或藝術界人士。有投票權的成員可任職三屆，每屆任期三年。

新聞稿全文請參https://www.pulitzer.org/news/sewell-chan-texas-tribune-joins-pulitzer-board

德州 洛杉磯 哥倫比亞大學

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