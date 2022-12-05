戴克高地 聖誕燈飾回歸

斯帕塔屋樓梯間擺滿大大小小的裝飾品。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地(Dykers Heights)聖誕節 燈飾，已成為紐約市 必造訪的景點之一，疫期都沒受影響；不過隨著慕名而來的遊客愈來愈多，民眾也應尊重當地居民，切忌大聲喧嘩、亂丟垃圾。

戴克高地聖誕燈飾起源自1980年代，位於84街1152號的斯帕塔屋(Spata House)、84街1145號的波利佐托屋(Polizotto House)是激發當地進行彩燈布置的鼻祖；其中斯帕塔屋有兩個29呎的巨型木製胡桃鉗士兵，樓梯間擺滿大大小小的裝飾品，而波利佐托屋則矗立了一個大型的卡通版聖誕老人。

波利佐托屋擺放的大型卡通版聖誕老人。(記者顏潔恩／攝影)

隨著愈來愈多的居民加入，規模逐年擴大；有些人更是花重本，聘請專業的設計師裝飾房子，還安裝造雪機、擴音器播歌等。

燈飾開放民眾免費欣賞，不過由於位於住宅區內，遊客不應亂扔垃圾或大聲喧嘩，除不要按門鈴打擾外，也禁止走到屋子圍欄內拍照；另外，高峰時段人潮和車流量大，提醒家長們一定要看緊孩童。

戴克高地燈飾的最佳造訪時間，是從12月中至跨年夜；居民多在天黑後開燈，一些人會在入睡前關燈，最佳觀賞時段為傍晚5時至晚9時，通常周末的燈展會比平時來得華麗，但人潮也相對多。