聯邦參議員陸天娜 要求聯邦依新識別碼追蹤槍彈交易 防濫射悲劇

陸天娜。(美聯社)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)4日在曼哈頓下城舉行記者會，呼籲聯邦司法部和財政部盡快採用國際標準化組織(International Organization for Standardization，簡稱ISO)最新通過的槍枝彈藥商類別碼，以此打擊非法槍枝交易，阻止更多槍枝暴力和大規模槍擊 案的發生。

通常，信用卡 公司會使用四位數的消費商家類別碼，根據產品和服務來對各類商家分類，而消費商家類別碼由國際標準化組織設定；此前，雜貨店、運動用品店、單車店等零售商 都有單獨的消費商家類別碼，但槍枝彈藥零售商卻沒有，導致一些槍枝交易難以追蹤；不過，國際標準化組織在9月的會議已決定新增槍枝彈藥商的消費商家類別碼。

對此，陸天娜要求財政部和司法部對此發布公告，並且為金融機構、執法部門、相關零售商設立政策框架，要求相關各方，報告可能涉及非法槍枝走私的可疑武器交易行為，明確各方在處理槍枝暴力和槍枝執法方面的角色。

她表示，「銀行無法確定一筆數額巨大的異常交易，到底是買高球設備還是買槍，是不可容忍的，為槍枝彈藥零售商設置識別碼將讓銀行有能力追蹤和識別這類交易。」

陸天娜表示，設立槍枝彈藥零售商識別碼並不是要指責武器愛好者、獵人或槍枝收藏者，而是為了找到那些偶然出現異常大額交易的信用卡；她說，有不少大規模槍擊案的犯案者，都在作案之前有大規模購買槍枝彈藥的紀錄，包括造成60人死亡的2017年拉斯維加斯演唱會槍擊案兇手帕多克(Stephen Paddock)，作案前幾個月就曾用信用卡支出17萬元購買武器彈藥。