我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

聯邦參議員陸天娜 要求聯邦依新識別碼追蹤槍彈交易 防濫射悲劇

記者和釗宇／紐約報導
陸天娜。(美聯社)
陸天娜。(美聯社)

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)4日在曼哈頓下城舉行記者會，呼籲聯邦司法部和財政部盡快採用國際標準化組織(International Organization for Standardization，簡稱ISO)最新通過的槍枝彈藥商類別碼，以此打擊非法槍枝交易，阻止更多槍枝暴力和大規模槍擊案的發生。

通常，信用卡公司會使用四位數的消費商家類別碼，根據產品和服務來對各類商家分類，而消費商家類別碼由國際標準化組織設定；此前，雜貨店、運動用品店、單車店等零售商都有單獨的消費商家類別碼，但槍枝彈藥零售商卻沒有，導致一些槍枝交易難以追蹤；不過，國際標準化組織在9月的會議已決定新增槍枝彈藥商的消費商家類別碼。

對此，陸天娜要求財政部和司法部對此發布公告，並且為金融機構、執法部門、相關零售商設立政策框架，要求相關各方，報告可能涉及非法槍枝走私的可疑武器交易行為，明確各方在處理槍枝暴力和槍枝執法方面的角色。

她表示，「銀行無法確定一筆數額巨大的異常交易，到底是買高球設備還是買槍，是不可容忍的，為槍枝彈藥零售商設置識別碼將讓銀行有能力追蹤和識別這類交易。」

陸天娜表示，設立槍枝彈藥零售商識別碼並不是要指責武器愛好者、獵人或槍枝收藏者，而是為了找到那些偶然出現異常大額交易的信用卡；她說，有不少大規模槍擊案的犯案者，都在作案之前有大規模購買槍枝彈藥的紀錄，包括造成60人死亡的2017年拉斯維加斯演唱會槍擊案兇手帕多克(Stephen Paddock)，作案前幾個月就曾用信用卡支出17萬元購買武器彈藥。

零售商 信用卡 槍擊

上一則

前紐約州長帕特生：打擊犯罪 應重啟「三振出局」法

延伸閱讀

休士頓5歲童遭8歲童槍殺 情況危急

休士頓5歲童遭8歲童槍殺 情況危急
全美30年來 逾百萬人死於槍殺案 白男開槍自殺傾向最高

全美30年來 逾百萬人死於槍殺案 白男開槍自殺傾向最高
蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限

蒙郡控管槍枝禁公共場所持槍 除執法人員外 持有槍證者也受限
私購中製槍枝消音器 洛警遭控重罪

私購中製槍枝消音器 洛警遭控重罪
聖荷西擁槍 明年須購買保險

聖荷西擁槍 明年須購買保險

熱門新聞

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

2022-12-01 07:36
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

2022-12-04 07:13
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
紐約市一名醫護人員2日早晨在布魯克林一個地鐵站內，遭一名陌生女子往臉部潑灑腐蝕性液體。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(本報檔案照)

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

2022-12-02 11:13
哥大抗議中國「清零政策」 亞男將與會學生打暈。 (市警提供)

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

2022-12-02 15:11
林齊榮的親人造訪亞總會，尋求社區援助。(亞總會提供)

奧州大麻農場打工裝修 紐約華男遇橫禍喪命

2022-11-30 14:12

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」