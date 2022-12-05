前紐約州長帕特生：打擊犯罪 應重啟「三振出局」法

前州長帕特生表示，為壓制犯罪，州府應該考慮重啟共和黨前州長柏德基提出的「三振出局」政策。（美聯社）

紐約州 犯罪問題依然嚴峻，前州長帕特生(David Paterson)4日表示，為改善治安，州府應該考慮重啟共和黨 前州長柏德基(George Pataki)提出的「三振出局」(three strikes)政策，三次暴力重罪定罪，將被重判；他還批評2019年的保釋金改革法，認為嚴重限制法官懲戒危險罪犯的能力。

身為民主黨 人的帕特生在接受WABC採訪時表示，「現在我已經改變年輕時的想法，因為有太多累犯讓治安惡化，這些人犯下惡性罪行卻在獲釋後，立刻再犯罪；社會應思考制度性的解決辦法。

他說，前州長柏德基有「三振出局」政策，在一段時間內奏效，但很快又廢除；或許應該再次考慮這一政策，尤其是在現在這樣的特殊時期。

柏德基在1990年代擔任州長時推出「三振出局」法案，規定如果罪犯累計三次犯下暴力重罪，就將至少被判15年監禁，重則終身監禁，這一刑期遠超一般情況；不過，該法隨後被聯邦法庭判定部分違憲，認為法案違反憲法第六修正案，即陪審團審判的權力保障。

帕特生還對2019年的保釋金改革法提出質疑，新法禁止法官對輕罪和不少重罪設保釋金；帕特生說，雖然這項改革有一些好的內容，但沒能給法官有力的工具去考慮「嫌犯的危險性」，這項標準其實自1971年成法以來並未改變；「遺憾的是，希望州議會在外界將治安惡化歸咎於他們時，不要感到被冒犯，他們是唯一可以改變現況的人。」