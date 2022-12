重振特殊教育信心 市府注資2億

市教育總監班克斯(David Banks)近日宣布,教育局 將採取新方法,重振人們對公校 特殊教育的信心。計畫包括向目前為特教學生服務的四個項目投資2.05億元,包含感官探索項目(Sensory Exploration)、教育和發現項目(SEED)、自閉症障礙(ASD)、巢和地平線項目(Nest and Horizon),以及路徑項目(Path),優先考慮特教學生的福祉。

班克斯提出的建議包括為參加個體化教育計畫(IEP)的高中學生建立帶薪實習計畫;擴大和維持為特教學生服務的四個項目;建立一個新的諮詢委員會,讓家長就教育局的特殊教育項目提出建議。

班克斯說,不管孩子的狀況如何,特教學生和家庭應得到能滿足特殊需求的公校教育,為這些孩子的未來做好準備。班克斯承認,就目前情況看,紐約市 的公校系統並沒有完全兌現在特殊教育方面的承諾。因此需要改造特殊教育系統和方法,實現真正包容各種學生的公校系統。

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)說,家庭參與整個過程至關重要,她歡迎創建一個新的諮詢委員會,監督各項目進展,確保充分支持紐約市的特教學生。

紐約兒童權益促進會(Advocates for Children of New York)表示,應利用這個機會直接聽取和學習那些在這個系統中有豐富經驗的人,包含以前的學生、家長、倡導者、教育工作者和專家,共同改善現況。