重振特殊教育信心 市府注資2億

市教育總監班克斯(David Banks)近日宣布，教育局 將採取新方法，重振人們對公校 特殊教育的信心。計畫包括向目前為特教學生服務的四個項目投資2.05億元，包含感官探索項目(Sensory Exploration)、教育和發現項目(SEED)、自閉症障礙(ASD)、巢和地平線項目(Nest and Horizon)，以及路徑項目(Path)，優先考慮特教學生的福祉。

班克斯提出的建議包括為參加個體化教育計畫(IEP)的高中學生建立帶薪實習計畫；擴大和維持為特教學生服務的四個項目；建立一個新的諮詢委員會，讓家長就教育局的特殊教育項目提出建議。

班克斯說，不管孩子的狀況如何，特教學生和家庭應得到能滿足特殊需求的公校教育，為這些孩子的未來做好準備。班克斯承認，就目前情況看，紐約市 的公校系統並沒有完全兌現在特殊教育方面的承諾。因此需要改造特殊教育系統和方法，實現真正包容各種學生的公校系統。

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)說，家庭參與整個過程至關重要，她歡迎創建一個新的諮詢委員會，監督各項目進展，確保充分支持紐約市的特教學生。

紐約兒童權益促進會(Advocates for Children of New York)表示，應利用這個機會直接聽取和學習那些在這個系統中有豐富經驗的人，包含以前的學生、家長、倡導者、教育工作者和專家，共同改善現況。