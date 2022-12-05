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鄭永佳勝選慶祝會 感謝社區支持

記者胡聲橋／紐約報導
鄭永佳於8大道舉行勝選慶祝會。(記者胡聲橋／攝影)
鄭永佳於8大道舉行勝選慶祝會。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員當選人鄭永佳4日在8大道舉行勝選慶功會，感謝義工、華裔社團、社區人士的支持，逾百人同賀。鄭永佳說沒想到會獲勝，但既然當選，對自己有信心，希望大家能繼續支持，幫助他贏得完全的勝利。

鄭永佳已經收到市選舉局寄來經核實的選舉結果，代表共和黨的鄭永佳得票7424張，代表民主黨的白彼得(Peter Abbate)得票6842張，鄭永佳以582票勝出。

慶功會中，大家熱情地祝賀鄭永佳歷史性地當選布碌崙第一位華裔州眾議員，布碌崙華人長期的願望實現。鄭永佳感謝支持和幫助，並向青少年頒發獎狀，表彰他們在競選活動中的出色表現。

鄭永佳說，作為退役的海軍，他就像潛水艇，一直在水底航行，直至看準目標和時機，才發出致命一擊，對手發現為時已晚。他說在座的支持者就是他的秘密武器，在沒有工會、大財團支持的情況下，是民眾幫他把不可能變成了現實，他將竭誠為選區服務。

鄭永佳還說，投票日當晚，他看到自己的得票數超過白彼得，沒想到自己能贏，他跑到另一個房間哭了。

出席慶功會的包括亞總會會長陳善莊、紐約同源會會長黃友興、美國長樂社團聯盟總會會長陳書聖、美國紐約華人社區聯合會理事長黃啟旺等僑團代表，以及社區人士凌飛等。猶太人社區代表也應邀參加慶功會。

關於鄭永佳的住址所引起的爭議，凌飛表示，他們組織了幾場抗議活動，包括6日(周二)上午11時，在漢密爾頓堡公園大道(Fort Hamilton Parkway)6605號門前的示威，以及7日下午1時，在曼哈頓百老匯250號(250 Broadway, New York)，也就是市政廳旁邊的州眾議會辦公室門前的示威，開放參與。

鄭永佳在勝選慶祝會上與青少年義工合影。(記者胡聲橋／攝影)
鄭永佳在勝選慶祝會上與青少年義工合影。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 眾議員 華人

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