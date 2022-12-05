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美國華人自閉症聯合會啟動

記者鄭怡嫣／紐約報導
美國華人自閉症聯合會成立，舉辦首屆社區會議。(記者鄭怡嫣／攝影)
美國華人自閉症聯合會成立，舉辦首屆社區會議。(記者鄭怡嫣／攝影)

在美國，約2%的家庭有自閉症患者，華人聚居的紐約市皇后區，則粗估至少有700多戶包括自閉症在內的特殊兒童華人家庭，為了提供這些家庭更好的服務與支持，以在美華人自閉症家庭為服務對象的全國首個公益組織「美國華人自閉症聯合會」(CAAAC)近日宣布成立，並於4日在法拉盛舉辦首屆社區會議。

根據會議組織人、紐約州發育障礙計畫委員會(NYS DDPC)成員馮斌，聯合會成立的初衷，是因為養育自閉症兒童的華人新移民家長，在美國很難找到合適的專家指導、雙語資料、服務與資源，而研究者也缺乏華人自閉症家庭的研究數據與案例，聯合會希望能將華人家庭、自閉症華語專家、以及社區機構三者對接，服務更多有需要的華人家庭。

此次首場社區會議，則與全球最大的自閉症公益組織Autism Speaks合作，並與王嘉廉社區醫療中心、州發育障礙計畫委員會協辦。除自閉症、精神健康、校園心理、特教專家及社工與社區機構等分享經驗外，不同背景的六位華人家長也提出他們所面臨的切身問題，約有20多戶華人自閉症家庭到場聆聽。

來自中國廣東惠州的單親父親劉峻華表示，兒子劉浩然從懷孕到出生30天都非常健康，第31天卻忽然腦出血，搶救後腦部中風，身體癱瘓，發育後更是有很大的情緒波動。而由於針對發育障礙及自閉症的服務在當地稀缺，他2014年來美並於2020年把兒子帶到美國，兒子今年22歲，接受特殊教育已經超齡，為了照顧兒子他也近三年沒有工作。

劉峻華說，他最大的希望是可以找到一間接收兒子的雙語日間中心，可以讓自己騰出時間工作並稍有喘息的機會。目前，他已經申請到州發展性障礙人士辦公室(OPWDD)的資助，然而輔助性的雙語服務稀缺，申請相關機構所需的排隊時間也十分冗長，他仍在等待。

尋求幫助或資訊的紐約華人家庭，可發送電郵[email protected]聯絡馮斌。

劉峻華與兒子劉浩然。(記者鄭怡嫣／攝影)
劉峻華與兒子劉浩然。(記者鄭怡嫣／攝影)

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