新版州眾議員選區重畫地圖草案 出爐

州獨立選區重畫委員會公布新版州眾議員選區重畫地圖草案。(委員會提供)

紐約州 選區重畫風波仍未結束，此前州眾議員 選區地圖被判違憲，州獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)近日公布新版州眾議員選區重畫地圖草案，這是該委員會史上首次對選區重畫地圖達成一致；委員會下月將舉行一系列公聽，地圖定案後將在2024年的選舉中使用。

該委員會年初未能就選區重畫達成一致，地圖重畫任務被交予州議會，但由民主黨控制的州議會出台的國會議員和州參議員選區地圖，遭到共和黨提出訴訟，最終被判違憲，兩項選舉的初選推遲進行。

今年6月，州高等法院上訴庭雖允許初選和普選如期進行，不過2024年選舉必須修改；9月，曼哈頓高等法院指定獨立選區重畫委員會，重畫州眾議員選區地圖。

根據地圖草案，華埠 所屬的第65選區變化不大，原屬第65選區的堅尼路(Canal St.)附近的中央街(Centre St.)至百老匯(Broadway)路段被畫入66選區，炮台公園城(Battery Park City)則被畫入第65選區。

該委員會新任主席詹金斯(Ken Jenkins)，「很高興這次能對選區重畫地圖達成統一意見，這是很重要的而有歷史性的時刻，呼籲公眾評估這份地圖，在公聽會提出意見。」

委員會將於下月舉辦多場公聽，最終版地圖呈交的截止日期是明年4月28日；民眾可登錄網站https://www.nyirc.gov/assembly-plan，查看地圖草案。