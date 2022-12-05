聖誕節火災高發期 消防局籲安全用電

聖誕樹美麗，選購及安裝燈飾應留意。(本報檔案照)

紐約市 消防局提醒，年底節日季為居家火災高發期，其中全美每年有約200起由聖誕樹引發的火警，提醒民眾在過節時也要注意用火用電安全。

市消防局統計，全市有三分之一的火警發生在年底，由於冬天開暖氣，再加上聖誕燈飾、點蠟燭等，火災成為威脅居家安全的主因。

在選擇聖誕樹時，有些人會購買人工聖誕樹，應注意是否有防火標誌，有些人會選擇購買真樹回家裝飾；市消防局表示，挑選真的聖誕樹時，應確保選擇針葉為綠色的樹，如果針葉看起來偏棕色，代表樹已經開始枯萎乾燥，將更易燃，也可搖晃看樹葉是否掉落嚴重來判斷。

市消防局也教導民眾，真樹澆水時，應該每天檢查水量，保持水位淹到樹幹，平常還可以在水中添加營養，像是一湯匙完全溶解的糖，保持樹木健康，同時應將樹擺在離暖氣、熱源至少三呎遠處。

在裝聖誕燈飾時，要注意若延長線上插有許多插頭，電線不應打結交錯，若彩燈電線看起來破舊或有磨損，恐增加電線走火的機率，建議可購買新燈；還要注意電線是否有被地毯、家具等壓住；標示為戶外專用的聖誕燈僅在戶外使用；外出、睡前應關掉所有燈飾電源。