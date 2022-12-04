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不繳就停電…法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

位於皇后區法拉盛138街的合作公寓(Co-op)日前收到「天價」電費帳單，根據華人住戶，11月的大樓電費比去年全年要高近七倍，期間又被電力公司指拖欠逾65萬元電費，日前大樓收到電力公司警告，若再不繳費將被斷電；該公寓住戶上百戶，其中有80%為華裔，聽聞恐被斷電，引起恐慌。

居住在林登(Linden Towers)合作公寓的吳Lisa表示，林登合作公寓分為兩棟大樓，11月初一棟大樓收到第一封聯合愛迪生公司(Con Edison)電費單，要求住戶交付8萬元左右訂金(deposit)，兩周後，又收到第二封電費催繳單，指大樓的住戶欠費欠逾65萬元，不繳就會被斷電。

作為合作公寓的董事會成員，吳Lisa說，大樓的電費由所有住戶平分，過去12年來，都未出現類似的事件，電費被催繳後，大樓管理委員也無法聯繫上聯合愛迪生公司；她指，樓內大部分住戶是華人，不少家庭有長者與小孩，若在寒冷天氣中突然被斷電，將對生活帶來極大不便，因此聯繫國會眾議員孟昭文求助。

孟昭文辦公室指，其中一棟大樓內有136戶公寓樓，超過500名住客，80%是華人居民；紀錄顯示，去年一整年的電費約12萬元左右，但在今年11月，光是一個月的電費就漲到約70萬元左右，該辦公室介入協助。

法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比...
法拉盛138街的合作公寓日前收到「天價」電費帳單，樓內的華人用戶指，11月電費比去年全年電費要高近七倍。(記者牟蘭／攝影)

電力公司回應指，警告合作公寓停電的通知是公司系統自動發出，該樓電力不會在調查期間被強制切斷，大樓的住戶也無須在此期間支付超額的電費；對於本報記者對上述帳單的質詢，至截稿前，聯合愛迪生公司未能置評。

對此孟昭文表示，公寓樓被迫處理過高電費與電力公司的官僚作風，令人沮喪且不能被接受，她喜見電力公司同意展開調查、不強制斷電，承諾將協助雙方達成共識，盡快解決這一問題。

紐約市的電費、瓦斯帳單近兩年伴隨全球天然氣價格猛漲，聯合愛迪生的一項計畫顯示，為升級能源系統，明年擬分別再調電費與天然氣11.2%與18.2%，意味著每戶電費每月平均恐增加近60元；對此，居住在林登公寓一名華人住戶感到擔憂，指物價飛漲，收支失衡，用電也變奢侈。

林登合作公寓收到其中一封聯合愛迪生公司的電費催繳信。(吳Lisa提供)
林登合作公寓收到其中一封聯合愛迪生公司的電費催繳信。(吳Lisa提供)
林登合作公寓收到其中一封聯合愛迪生公司的電費催繳信，警告住戶若不繳費，電力會被強...
林登合作公寓收到其中一封聯合愛迪生公司的電費催繳信，警告住戶若不繳費，電力會被強制關閉。(吳Lisa提供)

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