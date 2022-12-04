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家庭小廚師繪畫賽 暖心吸睛

紐約訊
Iris Wang的作品獲得6-7歲組第一名。(本報翻攝)
Iris Wang的作品獲得6-7歲組第一名。(本報翻攝)

2022美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽得獎名單於近日揭曉，各組優勝者以原創性強、獨特風格與豐富敘事性脫穎而出。三位華裔藝術家評審指出，本屆參賽作品佳作迭出，無論創意、構圖及繪畫方面皆有許多亮點。今年恰逢美國味全50周年慶，「分享愛，分享美國味全」的標語也呼應本屆主題。參賽者通過繪畫，與家長一起分享家庭中的愛，感激於責任感，同時展現自身創意及想像力，呈現出暖心的作品。

「家庭小廚師」繪畫比賽由美國味全公司及世界日報聯合主辦，採取線上線下雙途徑的投稿方式，最終收得來自全美各州超過830件作品，其中以紐約州加州、紐澤西州、喬治亞州及德州居多。

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會表示：「今年每個家庭都身處高通脹及不安的環境中，孩子或許尚無能力為家人分憂，但暢想繪畫出為摯愛親人做的一餐則是正能量的開始，也是表達愛的方式之一，同時培養對家庭的責任感。美國味全已邁入第50個年頭，將持續以優良產品幫助每一個在美家庭。」

本屆擔任評審的李星瑤是居住在紐約的美籍台裔藝術家，擅長用色鉛筆描繪精緻寫實的動物與植物。曾於美國迪士尼商品開發部、Ringling College of Art and Design任職。針對6-7歲組第一名Iris Wang作品為例，以白目夢的創意構圖跳脫制式框架十分驚豔，細膩的用色細節，整張作品充滿了故事感；而8-9歲組第一名Teresa Chen的作品，以該年齡段來說用色成熟有層次，畫中人物動作生動豐富，呈現出強烈的臨場感，場景內也是細節滿滿。

評審黃致彰(Nina Edwards)來自台灣，在美國有近20年插畫設計工作和教學策展經驗，目前於紐約Pratt Institute及Hunter College教授圖案授權、平面圖像設計、插畫等課程。以評選10-11歲組第一名Olivia Liu為例：作品最吸睛的地方是以俯視角度述說故事，尤其兩雙手為黑白呈現，透露出家人間的情感。各種食材描繪非常真實且仔細。作者懂得運用色彩、粗線及陰影來強調畫中的主配角，實為難得。另一方面，12-13歲組第一名的Leslie Chu，作品風格活潑可愛，用色特別有衝擊力，畫面亦有律動感。作者藉麵條將觀眾視覺拉到畫作中間，黃色的麵條也呼應了各角色頭髮，原創性與故事性很強。

評審蔣貞蕾(Zelene Schlosberg)是一位在芝加哥生活和工作的美籍華裔藝術家，因其大膽的融合繪畫和雕塑的藝術創作方式而受到讚譽。針對14-16歲組第一名Nicole Li，她表示作品用色構圖細節都很優秀，不可思議地帶給觀眾一種溫馨及寧靜感。作者以成熟手法描繪了團隊在製作麵包時的多個瞬間，敘事性強，本作品很有整體性，非常難得。

此次比賽依年齡分成五組，6至7歲組前三名依次：紐約州Iris Wang、加州Viola Chen、紐約州Yujing Chen；8至9歲組依次：紐澤西州Teresa Chen、紐約州Spencer Liu、紐澤西州Corinna Liu；10至11歲組依次：加州Olivia Liu及Howell Jian，紐澤西州Ethen Hong；12至13歲組依次：加州Leslie Chu、麻州Jefferson Yi，紐約州Justine Chen；14至16歲組依次：紐約州Nicole Li、華盛頓州Jeffery Mike Sun、紐約州Yuan Qi Yu；此外，還有30個作品獲得佳作獎。

所有優勝作品從即日起至12月31日(周六)於活動官網(bit.ly/wcwj22)進行線上展覽。

Olivia Liu的作品獲得10-11歲組第一名。(本報翻攝)
Olivia Liu的作品獲得10-11歲組第一名。(本報翻攝)
Leslie Chu的作品獲得12-13歲組第一名。(本報翻攝)
Leslie Chu的作品獲得12-13歲組第一名。(本報翻攝)
Nicole Li的作品獲得14-16歲組第一名。(本報翻攝)
Nicole Li的作品獲得14-16歲組第一名。(本報翻攝)
Teresa Chen的作品獲得8-9歲組第一名。(本報翻攝)
Teresa Chen的作品獲得8-9歲組第一名。(本報翻攝)

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