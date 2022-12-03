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地鐵通勤客 遭陌生男持刀割臉

記者張晨／紐約報導
曼哈頓通勤客無故遭非洲裔持刀割臉。(市警提供)
曼哈頓通勤客無故遭非洲裔持刀割臉。(市警提供)

紐約市地鐵安全引人憂心，即使市府試圖用數據說話，證明治安良好，但無故攻擊案件仍不斷發生；日前一名乘客傍晚在曼哈頓上西城乘車時，在車廂中遭一名非洲裔男子割臉，據警方表示，二人案發時無言語交流，此前也並不相識。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在11月29日晚9時45分，當時一輛向北行駛的2號列車正接近72街百老匯(72nd Street-Broadway)地鐵站；49歲受害乘客坐在車廂中，一名陌生男子接近他，拿出一把剃刀，朝他臉上劃了一刀。

警方稱，案發後受害者被送往聖盧克醫院(St. Luke’s Hospital)治療鼻子撕裂傷，目前情況穩定。

案發地附近監控顯示，嫌犯最後一次出現身穿灰色連帽運動衫和一件黑色外套。

警方呼籲民眾，若看到圖和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

根據市警最新統計數據，與去年同期相比，11月底地鐵犯罪增加了33%以上。

但近日，大都會運輸署(MTA)執行長利伯(Janno Lieber)反駁了有關全市地鐵系統犯罪高漲的報導，他指出，在11月間全市的地鐵重罪數量下降了13%。

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