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疑模式汽車劫案 法拉盛駕駛被劫又一起

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛市近期出現多起汽車劫案，1日凌晨又有一名寶馬車主被他人劫車，圖為案發街道。(谷歌地圖)
法拉盛市近期出現多起汽車劫案，1日凌晨又有一名寶馬車主被他人劫車，圖為案發街道。(谷歌地圖)

法拉盛市近期出現多起汽車劫案，嫌犯通常兩到三人夥同作案，在凌晨持槍脅迫車主交出愛車，部分案件中挾持受害人駕駛一段距離，警方最新消息顯示，日前在法靈頓街(Farrington St.)與32大道附近又發生類似劫案，受害車主在貝賽跳車獲救，警方提醒駕駛留意類似案件，勿讓不法分子有機可趁。

根據警方2日消息，位於法拉盛法靈頓街交32大道附近1日發生一起劫車案件，一名37歲的駕駛當天凌晨2時許，在自己今年新買的白色寶馬車中睡覺，被兩名西語裔男子叫醒，對方持槍要求他打開車門。

受害人照做後，兩名嫌犯脅迫受害人在貝賽216街附近，被搶的車主趁兩人不備跳車，向附近居民求救；警方獲報案件後，在當天凌晨4時許，在市警108轄區內找到受害人的轎車，嫌犯已不在場。

法拉盛近期出現多起類似劫案，一名42歲華男於10月24日上午6時許前往35大道交146街附近，尋找他停在街邊的2018年產的本田休旅車時，被三名陌生男子尾隨，隨後被紙袋套頭，遭索帶綁手，強迫他回家取錢，得手後，在街頭扔下他，開走他的休旅車逃逸。

警方消息指，尚不清楚數起案件是否相關，由於部分案件中，嫌犯戴口罩，受害人被紙袋套頭，無法看清對方長相，不能確定歹徒是否隨機作案。

警方呼籲，任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

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