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亞裔男超市偷31瓶紅牛 店員右耳被刺

記者牟蘭／紐約報導
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷對方右耳；圖為長江超市。(記者牟蘭／攝影)
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷對方右耳；圖為長江超市。(記者牟蘭／攝影)

位於法拉盛市中心緬街的一家華人超市，2日上午發生一起劫案，一名韓裔男子在店內偷走31瓶「紅牛」飲料後，企圖逃逸，被店員發現後追回，爭執期間還用玻璃刀割傷店員右耳，血流不止；市警109分局警員在五分鐘內趕到，以搶劫等罪名將嫌犯逮捕。

影音來源：記者牟蘭翻攝

根據警方消息，位於法拉盛緬街40-33號的長江超市，2日上午11時18分左右發生一起劫案，一名韓裔男子從店中的貨架上拿走價值78元的飲料，放在包內企圖逃跑；數名店員發現立即追回，爭執期間，男嫌用玻璃刀割傷一名49歲男店員的右耳，受害人拒絕就醫，警方到場後逮捕嫌犯。

一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷店員...
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷店員右耳。(記者牟蘭／翻攝)

該名嫌犯為報住在布朗士的朴托尼(Tony Park)，他以搶劫(Robbery)與非法持武(Criminal Possession of a Weapon)等罪名移送法辦，至截稿前，尚不清楚他的過堂時間。

超市業者林女士指，疫後治安變差，每天平均有一到兩起竊案，當天店員從監控中發現嫌犯盜竊後，多人追到店外要求對方付款，不想卻有店員在過程中流血受傷。

林女士表示，店員控制嫌犯後，在超市後方等待警方，約在五到十分鐘後，六到七名警員前來逮捕嫌犯；她說，目前治安不靖，對經濟恢復影響負面，竊賊在超市偷盜物品千奇百怪，有人甚至會偷走店內的「世界日報」，呼籲政府加強立法，整治這一現象，還商家一片安寧。

一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷店員...
一名韓裔男子日前光天化日在法拉盛超市偷飲料，被店員發現後，雙方發生爭執，割傷店員右耳。(記者牟蘭／翻攝)

被割傷的店員上衣與手上都殘留自己的血跡，案發後，他繼續在店中工作，不願對此案置評。

今年起全市盜竊案猛增，法拉盛淪為重災區，近期竊案增長率激增，另有華人超市業者指，自家一天內就遭500元到2000元財產損失，被偷物品包括洗髮水、食品、飲料或日用產品等，店家只能張貼告示提醒顧客「小心扒手」，叫苦連連。

根據法規，紐約市警將涉嫌盜竊超過1000元的嫌犯，以重竊的罪名移送法辦，是當局重點打擊的犯罪類型之一，但多數超市竊案金額遠在此之下，部分嫌犯被捕後，被開出庭傳票或過堂後無保釋放，於候審期間再次犯案。

被割傷的店員上衣與手上都殘留自己的血跡，案發後，他繼續在店中工作，不願對此案置評...
被割傷的店員上衣與手上都殘留自己的血跡，案發後，他繼續在店中工作，不願對此案置評。(記者牟蘭／攝影)

華人超市 法拉盛 韓裔

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