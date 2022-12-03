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紐約客談／服務精神病遊民 應建社區網絡

紐約客談

當人們得知患精神病的遊民將無辜者推入地鐵軌道，乘坐地鐵時看到舉止怪異的遊民在車廂裡遊蕩，看到大街上有人張牙舞爪地威脅行人，大多會想，這些患精神病的遊民，要是不在地鐵裡、不在大街上就好了。

正是為了滿足這樣的願望，市長亞當斯近日開始將患精神病的遊民，從地鐵和大街上驅離，不過此舉也引起不小的爭議。如果遊民不願意主動離開地鐵或街頭，且又不對治安和社會構成威脅，那麼強制驅離，在法律上是否算侵犯人權？

再者，執行者的身分也造成爭議，應該讓誰執行行動？警察有自己的偏見，有認知上的盲點，且警察抓錯人的事例比比皆是，弄不好只會讓矛盾激化。

讓精神病專家鑑定、讓社會工作者協助警察來勸離，這應該是比較理想的解決方案了。讓我們假設有充足的專業人士完成這項工作。那麼，這些遊民應該送到哪裡去呢？

送進監獄恐怕理由不夠充分；送進醫院恐怕沒有足夠的床位，也不會有那麼富餘的醫療資源。專家認為，在社區設立醫療服務點，幫助患者做檢查和提供所需藥物，應該是符合實際情況的做法。

市長亞當斯提出了要解決遊民精神病患者的問題，這非常正確，一語中的。不過，這也暴露出了長期存在的，社區在幫助精神病遊民上功能失調、資金不足的大問題。從目前看，即使社區有幾個幫助遊民的點，但還遠遠形不成網絡。

對於市長而言，恐怕還要先看看手裡的銀子，然後好好計算一下，如何有效扎實地推進，編織一張服務精神病遊民的社區網絡。

（紐約客談，每周二至周六見報）

遊民 地鐵 警察

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