涉嫌賄賂馬紹爾高官 兩華人認罪

嚴鴻輝在2016年紐約聯合國大會期間,假借創辦的非營利組織進行高官行賄。(取自Montessori Model United Nations臉書)

涉嫌賄賂馬紹爾群島共和國(The Marshall Islands)高級官員的兩名華人 ,9月初遭紐約南區聯邦法院起訴後,已於近日認罪,承認共謀違反海外反腐敗行為法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)等罪名。

根據紐約南區聯邦法院文件,從2016年至2020年8月,50歲的嚴鴻輝(Hong Hui Yan,以下均為音譯,又名Cary Yan、Chen Hong)和其34歲的助理周朝婷(Chaoting Zhou,又名Gina Zhou、Angel Zhou),作為紐約非營利組織「World Organization of Governance & Competitiveness FOR THE UNSDG」(簡稱WOGC)創辦人和助理的身分,對馬紹爾群島共和國官員行賄達數萬元,換取避稅、投資 、移民等好處。

法院表示,嚴鴻輝和周朝婷為自己的商業利益考量,以金錢等好處,說服馬紹爾群島共和國官員,通過「榮格拉普環礁特別行政區」(Rongelap Atoll Special Administrative Region,RASAR)法案,在當地設立行政區吸引外國企業和投資人;期間多次的行賄談判和洗錢行為,都發生於嚴鴻輝和周朝婷的非營利組織位於紐約的辦公室。

2020年11月,應美國要求,泰國 當局根據美泰引渡條約,在泰國逮捕了嚴鴻輝和周朝婷;今年9月2日,二人被依法引渡回紐約;遭紐約南區聯邦法院起訴後,二人承認共謀違反海外反腐敗行為法反賄賂條款罪名,將分別面臨最高五年的監禁。