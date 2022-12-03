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涉嫌賄賂馬紹爾高官 兩華人認罪

記者張心／紐約報導
嚴鴻輝在2016年紐約聯合國大會期間，假借創辦的非營利組織進行高官行賄。(取自Montessori Model United Nations臉書)
嚴鴻輝在2016年紐約聯合國大會期間，假借創辦的非營利組織進行高官行賄。(取自Montessori Model United Nations臉書)

涉嫌賄賂馬紹爾群島共和國(The Marshall Islands)高級官員的兩名華人，9月初遭紐約南區聯邦法院起訴後，已於近日認罪，承認共謀違反海外反腐敗行為法(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)等罪名。

根據紐約南區聯邦法院文件，從2016年至2020年8月，50歲的嚴鴻輝(Hong Hui Yan，以下均為音譯，又名Cary Yan、Chen Hong)和其34歲的助理周朝婷(Chaoting Zhou，又名Gina Zhou、Angel Zhou)，作為紐約非營利組織「World Organization of Governance & Competitiveness FOR THE UNSDG」(簡稱WOGC)創辦人和助理的身分，對馬紹爾群島共和國官員行賄達數萬元，換取避稅、投資、移民等好處。

法院表示，嚴鴻輝和周朝婷為自己的商業利益考量，以金錢等好處，說服馬紹爾群島共和國官員，通過「榮格拉普環礁特別行政區」(Rongelap Atoll Special Administrative Region，RASAR)法案，在當地設立行政區吸引外國企業和投資人；期間多次的行賄談判和洗錢行為，都發生於嚴鴻輝和周朝婷的非營利組織位於紐約的辦公室。

2020年11月，應美國要求，泰國當局根據美泰引渡條約，在泰國逮捕了嚴鴻輝和周朝婷；今年9月2日，二人被依法引渡回紐約；遭紐約南區聯邦法院起訴後，二人承認共謀違反海外反腐敗行為法反賄賂條款罪名，將分別面臨最高五年的監禁。

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