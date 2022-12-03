紐約市精神病患可強制送醫 一線人員憂被襲

為解決紐約市遊民與心理疾病問題，市長亞當斯日前允許一線人員強制將精神疾病患者送醫，遭到各界的批評與質疑。(記者顏嘉瑩／攝影)

為解決紐約市遊民 與心理疾病問題，市長亞當斯 (Eric Adams)日前允許一線人員強制將精神疾病患者送醫，遭到各界的批評與質疑；其中有報告指出，針對紐約市警執法不當的投訴今年已超過500起，再強制執法可能加劇問題，急救員也擔憂非自願住院的患者將變得暴力，增加一線工作人員被襲擊的次數。

由公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)發布的報告指出，自2017年起，紐約市警涉嫌濫用職權，違背他人意願將其強制送醫的投訴幾乎達2700起，還有另400起是警員威脅將他們強制送院；雖然市警的不當執法行為下降，但「非自願住院」情況上升，2022年累積至當前有527起，相較2017年增三倍。

CCRB發言人Clio Calvo-Platero指出，實際情況也許更糟，畢竟有些人可能沒有網路或手機可提出投訴；而這項數據其實不包括年齡、族裔等人口統計信息，且很多事件都沒後續結果，可能是缺乏證據讓相關單位難以全面調查，但相反地，也有29%的案例指出警員未有不當行為。

亞當斯宣布新規允許一線人員強制將精神患者送醫。(路透)

即使出於保護某人而強制送醫，這種行為也不完全安全；全國精神疾病聯盟執行主任Matt Kudish表示，當人們身在危急時刻時，面對警徽、帶槍的人反而會加劇狀況，他們需要接受心理健康層面的幫助，而不是以一個應對犯罪、司法程序的形式。

急救醫療服務人員也提出擔憂，覺得強制送醫將會增加一線人員被襲擊的次數，也不見得真的會滿足遊民的需求；緊急醫療服務公告宣傳委員會(Emergency Medical Service Public Advocacy Council)的統計顯示，自2020年5月起，近200名工作者在工作中遭到襲擊，但實際數據應該更多，而涉及精神健康的急救，更是每周至少發生一次急救人員遭襲擊的案件。

由於醫院容量有限、加上人手及設備的短缺，許多急救員不認為亞當斯的新政，真能為所有弱勢民眾帶來妥善護理的預期結果，且不願住院的人最終會反抗到底，急救員反會遭殃，遭暴力對待；市府需投入更多資源照料精神患者，而不是將重擔丟在急救員的身上。