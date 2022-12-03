撙節？宣示掌權？ 霍楚選後大規模否決法案

州長霍楚在選舉結束以後，共否決了50多項州議會通過的法案。(州長辦公室提供)

紐約州 長競選結束還不到一個月，勝選的州長霍楚 (Kathy Hochul)就已啟動了否決法案潮：今年前11個月從未否決過任何一項法案的她，在選舉結束以後，至今已否決了50多項州議會通過的法案。

霍楚表示，之所以否決這些法案，是因為這「花費太多納稅人資金」，會讓州府難以集中資源解決首要問題；在被否決的50多項法案中，有39項與組建工作組、委員會和州府部門進行社會研究有關，研究議題包括可負擔住房建設、少年犯罪率、發育障礙者集體住房等。

她表示，「這些未在預算 中的開銷如果實施，將需要增加大量雇員，造成州府部門行政負擔；而且，目前州府各部門都有正在進行的工作，新增更多工作項目可能導致工作重複和不必要的官僚主義。」

但批評者表示，霍楚之所以選擇勝選後再大規模否決法案，正顯示出她對自己的政治支持缺乏信心，尤其是在刑事司法改革等敏感議題上；市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，「否決法案需要政治勇氣，但很遺憾紐約選民讓這位看風向行事的州長繼續掌權。」

民主黨資深政治策士申科夫(Hank Sheinkopf)則認為，霍楚之所以敢於大規模否決法案，是因為考慮到選舉勝利，政治上就有了更大空間；「霍楚不再是代州長，現在她成了真正的老大，否決法案就是想告訴有不同想法的人，『別搞錯了，她正掌權』。」

霍楚發言人黑絲(Hazel Crampton-Hays)則表示，「州長採取行動，節省了未在預算中的4000萬元納稅人資金和更多的官僚冗員，她將繼續對州議會保持合作性和富有成果的關係。」