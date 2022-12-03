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紐約地鐵1非裔女亂潑腐蝕液 女護士臉灼傷

記者顏潔恩／紐約報導
該名非洲裔女子涉嫌向一名女護士潑灑腐蝕性液體，造成面部灼傷，被警方通緝。(市警提供)
該名非洲裔女子涉嫌向一名女護士潑灑腐蝕性液體，造成面部灼傷，被警方通緝。(市警提供)

紐約市一名年輕女護士2日早晨在布碌崙(布魯克林)一個地鐵站內，遭到一名陌生的非洲裔女子隨機攻擊，攻擊者朝她臉部潑灑腐蝕性液體，造成嚴重灼傷，需動手術；紐約市警隨後對女嫌發布通緝令，呼籲民眾提供線索。

警方指，21歲的女護士在凌晨1時左右，從大西洋大道-巴克萊中心地鐵站搭乘2號車，往南行駛到國王郡醫院(Kings County Hospital)上班；車廂內同行的還有一名非洲裔女子，突然對方開始大罵髒話，並大動作揮舞著手臂。

該名護士有預感將發生事情，拿出手機開始偷拍對方；女護士抵達展望公園(Prospect Park)附近的Winthrop街地鐵站時，非洲裔女子也跟著下車，兩人站在月台上，女子突然出言攻擊她，引發爭執。

當護士轉身要爬階梯離開時，女子也緊隨其後，突然抽出一罐裝有腐蝕性液體的瓶子，朝對方的臉部丟去；女護士隨即感到面部灼熱，在疼痛中被送至國王郡醫院，而攻擊的女嫌則趁隙逃離現場。

警方表示，受害者一開始先送往國王郡醫院，傷勢穩定、但需動手術，目前已轉移至雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)的燒傷部門(burn unit)接受治療；兇嫌尚未落網，警方也還在搜尋其丟擲的小瓶罐，截至截稿，警方尚未公布受害者的身分和族裔。

根據警方資訊，嫌犯是名30歲左右、約6呎高、150磅的非洲裔女子，犯案時身穿帶有毛皮飾邊的黑色羽絨服、緊身褲以及球鞋；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 手術 紐約市

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