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節日季來臨 紐約新冠感染數飆升

記者張心／紐約報導
紐約市進入節日季，民眾聚會變多，而新冠確診人數也飆升。圖為群眾排隊打新冠疫苗。(記者張心／攝影)
紐約市進入節日季，民眾聚會變多，而新冠確診人數也飆升。圖為群眾排隊打新冠疫苗。(記者張心／攝影)

紐約市進入節日季，民眾聚會變多，而新冠確診人數也飆升；本周以來，單日新增確診者達近4000人，加上流感、呼吸道融合病毒(RSV)等病毒肆虐，專家警告，將很可能出現「三重流行病」，同時達到傳染高峰，州長霍楚(Kathy Hochul)也提醒民眾，應盡快接種相關疫苗。

疫情和緩後民眾幾乎已經恢復正常生活，但新冠確診者數量在感恩節假期後開始突然暴增；根據州府數據，假期後自上月28日以來截至本月1日，紐約市確診者人數已上看3000多例；全州確診者人數，在11月28日為3857例，隔日29日就直接突破超過7000例。

自2020年疫情爆發以來，每逢冬季確診人數就會明顯增加，尤其在感恩節到新年的節日季期間，依照過往數據，全州陽性數據會出現突破式增長；即便目前民眾多已完成新冠疫苗接種，但州府表示，根據目前趨勢，這種「傳統」可能會在今冬延續，且再加上流感和呼吸道融合病毒，恐怕三種流行病將同時達到傳染高峰。

紐約市衛生局則認為，流感的爆發趨勢早在幾周前就已出現；根據當局最新報告，截至上月中，全市就已經有超過5500個流感病例，且仍然呈現上升趨勢。

華裔張小姐在感恩節假期的外州旅行中，不幸染上流感，而她半年前剛確診新冠，直接感受到兩種傳染病的不同，「流感比新冠更容易控制，雖然也會發燒到39度，但吃了退燒藥後就能緩解，不像新冠很容易反彈，最終必須靠特效藥來緩解發燒狀況。」

她表示，今年的流感病毒和新冠兩者都會導致猛烈咳嗽，有時候會呼吸困難，但新冠仍然比流感有更重的胸悶感；「去法拉盛藥房取藥時，發現平時冷清的藥房人滿為患，都是拿抗生素、止咳藥、新冠快篩試劑等傳染病藥物的，感覺現在生病的人非常多。」

霍楚在2日的疫情簡報中表示，「提醒所有紐約人保持警惕，一定要接種最新的疫苗，並且在和他人聚會以前，先做一下檢測。」

流感 疫情 紐約市

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