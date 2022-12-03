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紐約市警高層大換血…馬德雷與華社交好 升任總警司

記者張晨／紐約報導
西維爾(說話者)上任首次公布高層大換血名單。(記者張晨／攝影)
西維爾(說話者)上任首次公布高層大換血名單。(記者張晨／攝影)

紐約市警近來經歷高層退休離職潮，在總警司科里(Kenneth Corey)本月正式退休後，包括市警捷運局局長科克斯(Jason Wilcox)在內的五名制服及高層管理者相繼請辭；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)2日公布一連串換血任命，與華社交好的馬德雷(Jeffrey Maddrey)，在接任代理總警司後兩天即走馬上任，成為該部門著制服者的最高警銜。

市警內部消息人士稱，離職潮或與地鐵當前久治無效的罪案聯繫甚密；就在本周，市長亞當斯才宣布，允許警察等一線人員，強制將精神病患者送醫的新執法措施後，科克斯便遞交了申請，於本月底正式退休。

此次退休潮影響甚廣，包括負責調查監督內部違紀及懲戒工作的內部事務署、捷運局、房屋局、特別行動署(Special Operations Bureau)以及支持服務署(Support Services Bureau)。

西維爾也借助此次機會對部門進行了重組，這是她上任以來首次宣布的大換血人員任命；2日下午該局公布一份冗長的名單，確認新負責人名單，其中代理兩日的前巡邏長馬德雷，即日起正式接任總警司一職。

馬德雷表示，保證在齊心協力確保所有人的安全時，還認真傾聽所有紐約人的聲音； 「我有信心，市警全員將在2023年繼續前進，為建設最安全、最繁榮的城市打下基礎。」

新聞稿中指出，西維爾目前意旨鞏固和精簡部門內各下屬的組織結構，以達到最高效率和有效利用資源。

新任命不限於總局職位，皇后區及布碌崙(布魯克林)的大區分局負責人均有變動；加拉蒂(Thomas P. Galati)任情報和反恐局長、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官坎普(Michael Kemper)升任捷運局局長、巡邏服務局副局長切爾(John Chell)升任巡邏長。

皇后北區勤務指揮中心指揮官、助理警司弗萊爾森(Galen Frierson)升任支持服務署負責人；曾任109分局局長的哈里森(Judith R. Harrison)升任新重組的反恐部門指揮官；而捷運局副局長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)將調任皇后北區勤務指揮中心指揮官。

與華社交好的馬德雷接任總警司，成為該部門著制服者的最高警銜。(市警提供)
與華社交好的馬德雷接任總警司，成為該部門著制服者的最高警銜。(市警提供)

退休 捷運 重組

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