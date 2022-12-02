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鄭永佳席位 紐約州眾議會擬否決

記者胡聲橋／紐約報導
白彼得和鄭永佳(右)競選時出席辯論會。(本報檔案照)
白彼得和鄭永佳(右)競選時出席辯論會。(本報檔案照)

州眾議會多數黨指，剛勝選的布碌崙(布魯克林)第49區州眾議員，共和黨籍的鄭永佳(Lester Chang)不符合當選者的住址要求，擬在明年初表決取消其議員資格。對此，鄭永佳表示等待12月3日選舉局的消息，並譴責媒體洩露其隱私。第49區現任州眾議員白彼得(Peter Abbate)表示，即使鄭永佳被取消資格，他也不會參加之後的特別選舉。

NY1電視台1日報導，布碌崙民主黨委員會(KCDCCC)發函州眾議會，指鄭永佳不符合參選居住要求，即在11月8日普選投票之前，在布碌崙住滿一年。州眾議會民主黨依此決定明年初表決反對鄭永佳就任州眾議員，除非他能拿出居住滿一年的證據。

NY1的報導出示鄭永佳在紐約市選舉局的登記表格。表格顯示，選舉局今年2月18日收到表格。報導中還出示鄭永佳駕照信息，上面登記的是他在曼哈頓的住址。

州眾議長希士提(Carl Heastie)的發言人說，關於鄭永佳州眾議員任職資格有一些可信的報導，「所以我們要求他澄清此事並提供證據，但到目前為止，還沒有任何回應」。州眾議會少數黨領袖巴克利(Will Barclay)表示，鄭永佳取得歷史性的勝利，這一結果無可爭議。選票已經清點，布碌崙人們已經做出了選擇。

鄭永佳表示，市選舉局將於12月3日公布所有當選者名單，他請大家耐心等候。鄭永佳對NY1公開他的個人信息表示強烈不滿，認為NY1「沒有職業道德」。他表示，在身分盜用現象猖獗的情況下，NY1公開他的個人信息是故意讓他處於危險中，他已經要求凍結個人銀行帳戶和信用卡等。他表示會開記者會，並針對此事要求NY1承擔法律責任。

另據政治新聞網站City & State New York報導，白彼得表示，即使鄭永佳的州眾議員任職資格被取消，他也不會成為隨後舉行的第49選區特別選舉的候選人。據報導，白彼得還有約70萬元競選經費，他說會把錢還給捐款人或給其他候選人，也可以用這筆錢為社區辦些事情。已擔任州眾議員36年的他說：「我很好」。

眾議員 布碌崙 民主黨

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