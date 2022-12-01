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紐約經文處長李光章投書WSJ：台灣有決心自我捍衛、對抗中國

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
李光章投書華爾街日報，強調台灣有決心自我捍衛、對抗中國。(本報檔案照)
李光章投書華爾街日報，強調台灣有決心自我捍衛、對抗中國。(本報檔案照)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章1日投書華爾街日報，批評此前由美國軍事戰略分析師魯特瓦克(Edward Luttwak)以「台灣不準備打一場真正的仗」(Taiwan Is Not Preparing for a Real Fight)為題發表的文章，表示他對台灣自我捍衛決心的評論，「錯誤且具誤導性」。

此前魯特瓦克針對華爾街日報專欄作家米德(Walter Russell Mead)的「台灣充斥著不穩定的現狀」(In Taiwan, a Shaky Status Quo Prevails)文章發表言論，表示米德在文章中「同情」台灣，但仍揭露台灣政府在國防政策「一貫地」軟弱無能，認為國土應該由他國來捍衛，台灣的年輕人則可以繼續打電玩。

李光章文中表示，台灣有決心自我捍衛、對抗中國。台灣人民很清楚，自由的代價是永遠保持警惕，而台灣人也決心維護自己的民主生活方式。

文中提到，有民調顯示，多數台灣民眾願為反抗中國侵略而戰，台灣政府近年不斷提高國防預算，軍事支出占國內生產總值(GDP)比率高於多數北約成員國。

文中說，台灣的國軍為與高出數倍的敵人作戰，正制定不對稱防禦戰略，改革後備部隊及民防力量，並增加國防預算，以建立機動、遠程和精準打擊能力。

李光章在文中也說：「衷心感謝美國恪守『台灣關係法』和『六項保證』對維護台灣安全的承諾，及對台灣的支持，但台灣不會依賴他人保護，我們將竭力保護自己的安全和民主。」

文末，李光章強調：「沒有人想要戰爭，我們的最終目標不是贏得一場戰爭，而是透過有效嚇阻來防止戰爭。而我們捍衛自己國家的意願是堅定不移及無可爭辯的。」

華爾街 預算 民調

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