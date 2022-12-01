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風吹樹倒壓電線 紐約皇后區逾7000戶停電 華人駕駛幸運躲一劫

記者牟蘭／紐約即時報導
市府工作人員1日上午整修皇后區街邊的樹木。(記者牟蘭／攝影)
市府工作人員1日上午整修皇后區街邊的樹木。(記者牟蘭／攝影)

皇后區日前迎來狂風，部分樹被吹倒，壓壞電線，當晚包括法拉盛與白石鎮等華人聚集地停電近兩小時，不少駕駛停在路邊的轎車被砸，一名華人駕駛的休旅車離吹倒的大樹只有數呎，幸運躲過一劫；當地的居民指，部分危險樹木一早投訴移除，但一直無人問津，直到當天大樹被吹倒，才有人清理。

根據聯合愛迪生(Con Edison)官網，法拉盛茂比利大道(Mulberry Ave)、以及凱辛納大道與146街等附近的1136名商戶與住戶11月30日5時左右停電，約在7時左右恢復電力；皇后區淪為重災區，除法拉盛外，白石鎮、艾姆赫斯特與荷利斯(Hollis)等地約有7300多戶用戶當晚因天氣原因中斷電路。

居住在艾姆赫斯特的陳女士指，11月30日晚5時30分左右，家中突然停電，致電聯合愛迪生後，才得知附近停電，預計在8時左右來電，但直到當晚10時，自家才恢復電力；她說，家中有70多歲長者，突然停電給她們帶來極大不便，批評電力公司連連漲價，未改善服務。

一名居住在荷利斯的華人駕駛日前把車停在路邊，由於狂風加暴雨，周邊的一棵大樹被吹倒，壓壞數量街邊停車，離他的車只有數呎距離，幸運躲過一劫；對此當地居民納茲米(Sayheed Nazmi)表示，他上月10日就為此樹向市府投訴，未有人修繕，「我說出來就是因為情況危險，我希望有人來處理」。

對此，市公園局在聲明指，「工作人員在過去五年的檢查中，未發現相關樹木有安全問題，直到上月11日，專家才檢查出這棵樹木(出現較差生長條件)，已計畫移除」，但未指名移除的具體時間。

居住在法拉盛凱辛納大道周女士表示，上述也問題在出現在她家附近，她指，鄰居曾致電311投訴周邊危險樹木的情況，但兩個月後都無人修繕，此次大風雖未吹倒這棵大樹，難保下次樹倒，壓壞他人的轎車與電線，呼籲市府重視相關問題。

停電後，選區包括法拉盛的市議員黃敏儀與國會眾議員孟昭文等，立即在推特上更新恢復電力消息；黃敏儀辦公室呼籲，若居民家中停電，請立即聯繫聯合愛迪生，可登https://outagemap.coned.com/external/default.html查詢，若居民家中1日仍未恢復電力，可致電其辦公室(718)888-8747求助。

法拉盛 華人 皇后區

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