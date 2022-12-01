耆老當臥底 FBI嚴打日間中心現金回扣

成人日間中心成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託。圖非涉事中心。(本報檔案照)

紐約華社成人日間中心以付現金等方式，誘使有「白卡 」長者參與，亂象頻發，聯邦調查局(FBI)等疫後嚴打，據悉會派華人 長者臥底，一家法拉盛 日間中心日前被查，業者被捕控罪，另一名兩年前被捕業者定於近期量刑；正規業者對此指，濫用福利問題層出不窮，她們在夾縫中生存不易，呼籲良性競爭。

布碌崙(布魯克林)73歲的來斌斐，多年前孤身來美依親移民，從事護理業，四年前因不諳英文，需辦理白卡延期，加入華康會老人中心；期間曾有長者告知她別家日間中心可拿現金，要她轉會，但她不想「拿錢換服務」，留在目前的老人中心，「錢誰不喜歡，但不該騙政府」。

皇后區75歲的華人長者Grace，患有心臟病，曾走訪多家日間中心的她指，有些業者不提服務，上來就談分錢，詢問她是要真正護理還是要「給錢」的護理；她從沒想過拿白卡換福利，欺瞞政府，幾經比較選擇服務較優，不給錢的日間中心。金鷹成人日間中心82歲會員黃德英來美12年，她指，日間中心是她唱歌、跳舞與交友的地方，不是賺錢的場所，不樂見社區這種亂象；85歲的麥立新表示，大家外出摘蘋果、運動，分享平日生活，這就像是她的第二個家。

在法拉盛經營11年的金鷹成人日間護理中心經理廖Vivian表示，成立初衷是為讓長者老有所依，在子女上班時，有精神寄託的場所，但給現金搶會員的亂象頻發，讓正規經營的業者難應對，尤其疫期一些正規業者反而沒能挺過而關門。

華康會會長陳麗娜表示，部分日間中心從2013年開始通過現金支付，誘使有「白卡」長者參與，疫期這種亂象激增，正規經營日間中心的會員流失，違規業者相互「攀比」給錢數額，造成惡性競爭，「我們在夾縫中求生存，相當困難」。

另有華人業者指，疫情趨緩後，政府檢查趨嚴。2020年法拉盛一家成人日間中心業者因涉健保詐欺被捕後，自家中心常有人一來就問會不會發錢，之後才從過去會員口中得知，有長者作為政府臥底，協助調查。知情人士指，聯邦調查局在全市調查這種亂象，多家成人日間中心業者都因此被捕，之後相關審核會日益嚴格。