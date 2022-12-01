法拉盛日間中心 遭聯邦控詐欺

案件發酵後，該中心大門緊閉，需按門鈴獲准後，才允許訪客進入。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 的藍天成人活動中心，涉嫌以支付現金等方式誘使持有「白卡 」(Medicaid)的耆老參與該中心項目，以獲得「長期看護管理(MLTC)」計畫等補助，聯邦探員日前逮捕起訴該中心的華裔業者，被告20萬元交保，等待下次開庭。

根據紐約聯邦東區檢察官辦公室，藍天成人活動中心(Blue Sky Adult Day Care)的業者沈曼琳(Manling Shen，姓名皆音譯，又名Mary Shen)，與他人去年12月到今年11月期間，涉嫌通過支付回扣或賄賂(bribes)方式，增加會員，向政府申請未提供相關服務白卡長者人數，領取補助

經過一年的暗訪，檢方近日以涉嫌健保福利詐欺(Health Care Fraud)與違反回扣法(Kickback)等罪名逮捕該業者，大陪審團隨後宣布以相關罪名起訴被告。根據法院信息，該中心註冊為向紐約白卡持有者提供服務的機構，紀錄顯示，該中心為至少五名白卡持有者提供長期看護管理；沈曼琳與他人定期支付非法回扣等給白卡持有者，以換取成為會員，其中部分長者未到該中心，或沒有接受所謂的服務。

調查顯示，沈曼琳向白卡持有者直接、間接、公開或非公開支付回扣，誘使長者購買、租賃或訂購可能已付款商品、設施、服務和項目；她在2022年1月6日到2022年8月8日間，涉向一名白卡持有長者先後支付770元、980元與1000元。