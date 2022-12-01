不堪財赤攀高 MTA擬漲價5.5％

大都會運輸署表示考慮明年漲價。(記者和釗宇／攝影)

因面臨高額的財政赤字，大都會 運輸署(MTA)高層在11月30日的內部會議上，表示考慮明年將包括地鐵、公車、火車等通勤門票及過橋費加價5.5%，而非早前計畫的4%；同時，NY Thruway高速公路也擬加價5%，最快2024年初施行。

大都會運輸署首席財務長韋倫斯(Kevin Willens)在董事會月度預算 報告中表示，新冠期間的客流量急劇下降，成為該機構財政困境的主要原因，儘管尚有未使用的聯邦疫情救濟金，但仍面臨每年超過20億元的收入缺口。

在大都會運輸署的2023年度預算和財務計畫中，當局所獲的150億元聯邦新冠救濟金已開始耗盡，目前剩餘56億元。

大都會運輸署表示考慮明年漲價。(記者顏嘉瑩／攝影)

「如果沒有新的穩定的資金來源，董事會將不得不在5.5%的基礎上，再度大幅漲價、削減服務並裁減員工。」韋倫斯透露，董事會將在本月對整體預算情況進行投票，但任何形式的漲價和收費變化，都要等到大都會運輸署在明年的聽證會後才能批准。大都會運輸署執行長利博(Janno Lieber)表示，如果聯邦、州長、市長能夠提供資金幫助，漲價是可以避免的。

同時，紐約州 高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)也在計畫對收費高速公路加價。具體為對收費道路支付平台「快易通」(E-ZPass)提價5%；比如，「馬里奧·葛謨州長大橋」(Governor Mario Cuomo Bridge)的費率將從2024年開始，每年增加50分，直到2027年漲至7.75元。

紐約州高速公路管理局董事會定於12月5日對漲價提案進行投票，如果提議獲得批准，漲價將從2024年1月1日起生效。