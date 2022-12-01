我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

不堪財赤攀高 MTA擬漲價5.5％

記者張心／紐約報導
大都會運輸署表示考慮明年漲價。(記者和釗宇／攝影)
大都會運輸署表示考慮明年漲價。(記者和釗宇／攝影)

因面臨高額的財政赤字，大都會運輸署(MTA)高層在11月30日的內部會議上，表示考慮明年將包括地鐵、公車、火車等通勤門票及過橋費加價5.5%，而非早前計畫的4%；同時，NY Thruway高速公路也擬加價5%，最快2024年初施行。

大都會運輸署首席財務長韋倫斯(Kevin Willens)在董事會月度預算報告中表示，新冠期間的客流量急劇下降，成為該機構財政困境的主要原因，儘管尚有未使用的聯邦疫情救濟金，但仍面臨每年超過20億元的收入缺口。

在大都會運輸署的2023年度預算和財務計畫中，當局所獲的150億元聯邦新冠救濟金已開始耗盡，目前剩餘56億元。

大都會運輸署表示考慮明年漲價。(記者顏嘉瑩／攝影)
大都會運輸署表示考慮明年漲價。(記者顏嘉瑩／攝影)

「如果沒有新的穩定的資金來源，董事會將不得不在5.5%的基礎上，再度大幅漲價、削減服務並裁減員工。」韋倫斯透露，董事會將在本月對整體預算情況進行投票，但任何形式的漲價和收費變化，都要等到大都會運輸署在明年的聽證會後才能批准。大都會運輸署執行長利博(Janno Lieber)表示，如果聯邦、州長、市長能夠提供資金幫助，漲價是可以避免的。

同時，紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)也在計畫對收費高速公路加價。具體為對收費道路支付平台「快易通」(E-ZPass)提價5%；比如，「馬里奧·葛謨州長大橋」(Governor Mario Cuomo Bridge)的費率將從2024年開始，每年增加50分，直到2027年漲至7.75元。

紐約州高速公路管理局董事會定於12月5日對漲價提案進行投票，如果提議獲得批准，漲價將從2024年1月1日起生效。

大都會 預算 紐約州

上一則

「公平入住」危害治安 華人房東反對

下一則

法拉盛日間中心 遭聯邦控詐欺

延伸閱讀

紐約州主計長：MTA營收想回疫前 票價需漲29%

紐約州主計長：MTA營收想回疫前 票價需漲29%
安撫乘客 MTA：地鐵仇亞犯罪已降4成

安撫乘客 MTA：地鐵仇亞犯罪已降4成
先遣重罪無證移民 聯邦最高法院聽審定優先

先遣重罪無證移民 聯邦最高法院聽審定優先
警告期結束 Q44公車專用道12/2起對阻擋駕駛開罰

警告期結束 Q44公車專用道12/2起對阻擋駕駛開罰
停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路

停駛2年 MTA假日懷舊列車明上路

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨