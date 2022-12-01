「公平入住」危害治安 華人房東反對

圖為華人房東近期示威抗議維權。(廖安怡提供)

市議會提案，擬禁止房東 和租房仲介查詢租客 的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租，提案遭到華裔維權團體強烈反對，亞潮萌(Asian Wave Alliance)、紐約市 居民聯盟(New York City Residents Alliance)和大紐約小房東協會(Property Owners Association of Greater New York)11月30日聯合發表聲明，敦促公眾發聲反對。

華裔維權組織表示，市民有權確保住房的安全感，法律也應該保護所有住戶，以公平和透明的方式，不受已知的風險威脅；亞潮萌主席朱雅婷說，「民選官員將罪犯的權益置於大眾的安全之上，這是一份具有欺騙性的提案，顯然針對的是房東；但現實情況是，如果有暴力犯罪案底的人住進來，所有住客都會有安全憂慮。」

紐約市居民聯盟主席臧東慧則表示，該提案不僅忽視社區基本的安全保障，也會減少小房東出租的意願；大紐約小房東協會主席何德鄰說，就算提案通過，房東依然會使用其他手段獲取租客的犯罪背景信息，而通過族裔進行區分就是其中之一，這將導致租客仍會以族裔之分聚居，進一步形成族裔區隔。

小房東林亨利(Henry Lin，音譯)說，已有100到200名房東致信其選區的市議員，指此提案危害鄰里治安，要求叫停。即使申請信用卡也要審核信用分數，若日後不能查詢租客的犯罪紀錄，其他租客的安全也成隱患。目前的法律偏向租客，已有大量租客鑽法律漏洞不繳租金，若市府通過這項提案，無異於逼房東上梁山，不只關於房東，關乎所有居民。