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逃票每年損5億 MTA警衛實驗收效

記者胡聲橋／紐約報導
MTA一半逃票行為通過這種服務出口進行。(MTA官網)
MTA一半逃票行為通過這種服務出口進行。(MTA官網)

MTA(大都會運輸署)的官員稱，為阻止逃票，MTA在布碌崙(布魯克林)兩個地鐵站試點部署警衛，最近幾個月的結果顯示，這兩個地鐵站的警衛每月能讓MTA少流失10萬元。光是今年，MTA因逃票就損失大約5億元。

MTA安全官員迪爾(Robert Diehl)近日在董事會會議上說，最初是在布碌崙的Myrtle-Wyckoff Avenues站試點部署警衛，後來又擴展到附近的Halsey Street站。過去六個月來，共推出兩類試點警衛。

第一類是在地鐵卡售票機前執勤的武裝警衛，減少對售票機的破壞，以及減少機器維修造成的停機時間。第二類是非武裝警衛，部署在十幾個選定的車站內，確保出入鐵門保持關閉，除非攜帶嬰兒車、行李或輪椅等物品的人使用服務出口。迪爾說，服務出口一旦打開，就像梅西百貨的黑色星期五。守住那扇門，就阻止了一半的逃票行為。迪爾說，這兩類警衛都沒有逮捕人的權力，但他們可以起到威懾作用。

MTA首席安全官沃倫(Patrick Warren)說，新冠疫情以來，乘坐地鐵的人數銳減。逃票問題成為一個不容忽視的問題。僅2022年，MTA因為逃票問題損失近5億元。

實際上，市警總局和MTA的警察今年也努力防止乘客逃票。根據市警總局的統計，今年他們逮捕的逃票者比去年增加97%。

MTA 地鐵站 布碌崙

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