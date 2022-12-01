精神病患警可強制送醫 紐約市公益維護人批「綁架」

市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布無論精神病患是否自願，執法人員均可強制將其送醫的新規，遭市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)批評為「綁架」，市議會則委婉表態「需要市長提供更多規定相關細節」。

因今年紐約市頻發的治安事件常因有精神疾病的遊民 造成，亞當斯11月29日頒布新規，無論精神病患者是否願意，市警、消防局、衛生局等一線人員，都可將無法自我照料的精神病患，強制轉送到醫療機構評估狀況，且不限於對公共安全造成威脅的潛在可疑目標。

威廉姆斯11月30日稱此是「綁架」，也是「給瀑布貼創可貼」，「這是警察 濫用權力，必須將執法和醫療分開，為什麼警察可以做出醫療決定？」他認為違背意願很難得到真正有意義的治療，「就像許多遊民逃出遊民所一樣。」建議市府推出一個911以外、全新的緊急電話，看到精神病患的市民能呼叫相關人員提供幫助。

市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會心理健康委員會主席李琳達(Linda Lee)表示，「精神疾病究竟在新規中如何定義？將非精神健康專業人員賦予管理非自願移送病患的作法，需要更仔細地斟酌，市議會將監督市府進一步的執行。」

市議會也認為，「需要基於證據、健康的解決方案，以提供持續性的、長期的護理。然而市長的新規似乎不具備這種作用。」市議會表示，提高醫療補助報銷、精神病床位、支持性住房等，是他們希望獲得的關鍵性幫助。