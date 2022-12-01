紐約市禁查租客前科提案 12月8日公聽

市議會擬禁止房東和租房仲介查詢租客犯罪紀錄的提案，將辦公聽。(本報檔案照)

市議會近期提案，擬禁止房東 和租房仲介查詢租客 的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租，期減輕遊民問題，並將於12月8日(周四)對該提案舉行公聽會，華裔維權團體呼籲民眾參加公聽積極發聲。

根據這項名為「公平入住」(Fair Chance for Housing Act)的提案規定，如果有人認為自己因有犯罪紀錄，租房遭歧視，可對房東提出訴訟，或向市人權局(City Commission on Human Rights)投訴；但也允許一些豁免情況，單家庭和雙家庭房屋，若房東也住其內，仍可查詢租客的犯罪紀錄；此外，任何房東均可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

批評者指，雖然不禁止房東檢查紐約州 的性犯罪者登記，然而由於外州的同類登記紀錄與紐約州在數據共享方面存在問題，因此房東還是有可能不慎把房子租給從其他州來的性犯罪者。

市議會擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄的提案，遭到華裔維權團體強烈反對，12月8日將辦公聽。（記者和釗宇／攝影）

這項提案去年就曾提出，但因房東維權團體全力遊說導致夭折。反對者認為，法案忽視對於房東和社區內的其他居民安全的保護，即使是曾被判犯有謀殺等重罪的有前科者，在紐約租房時也可以免受犯罪背景調查。此後議會提出修改版本，加上完成換屆的市議會整體更傾向進步派，目前提案已獲全體51名市議員中超過30人支持；亞當斯此前公布住房藍圖規畫時也表示，將支持此類提案。

租金穩定協會(Rent Stabilization Association)表示在他們所代表的2萬5000名房東和租客中，絕大多數人都不希望與有暴力傾向或犯罪前科的人共享房屋。他們支持給吸毒等輕罪者機會，但對於重犯和慣犯，則是另一個問題。

非營利機構財富協會(Fortune Society)則表示，由於社區的不接納，有前科者約半數可能因無家可歸住進遊民所。「我們認為這項立法對於人們獲釋後提供支持、以便他們能對社會有貢獻至關重要。」

支持和反對的雙方都準備在議會公聽發聲，可通過網站https://council.nyc.gov/testify/註冊作證，大紐約小房東協會也將為有興趣公開作證的民眾提供培訓，有意者可聯絡電郵[email protected]。