我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

紐約市禁查租客前科提案 12月8日公聽

記者和釗宇、許君達／紐約報導
市議會擬禁止房東和租房仲介查詢租客犯罪紀錄的提案，將辦公聽。(本報檔案照)
市議會擬禁止房東和租房仲介查詢租客犯罪紀錄的提案，將辦公聽。(本報檔案照)

市議會近期提案，擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租，期減輕遊民問題，並將於12月8日(周四)對該提案舉行公聽會，華裔維權團體呼籲民眾參加公聽積極發聲。

根據這項名為「公平入住」(Fair Chance for Housing Act)的提案規定，如果有人認為自己因有犯罪紀錄，租房遭歧視，可對房東提出訴訟，或向市人權局(City Commission on Human Rights)投訴；但也允許一些豁免情況，單家庭和雙家庭房屋，若房東也住其內，仍可查詢租客的犯罪紀錄；此外，任何房東均可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

批評者指，雖然不禁止房東檢查紐約州的性犯罪者登記，然而由於外州的同類登記紀錄與紐約州在數據共享方面存在問題，因此房東還是有可能不慎把房子租給從其他州來的性犯罪者。

市議會擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄的提案，遭到華裔維權團體強烈反對，1...
市議會擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄的提案，遭到華裔維權團體強烈反對，12月8日將辦公聽。（記者和釗宇／攝影）

這項提案去年就曾提出，但因房東維權團體全力遊說導致夭折。反對者認為，法案忽視對於房東和社區內的其他居民安全的保護，即使是曾被判犯有謀殺等重罪的有前科者，在紐約租房時也可以免受犯罪背景調查。此後議會提出修改版本，加上完成換屆的市議會整體更傾向進步派，目前提案已獲全體51名市議員中超過30人支持；亞當斯此前公布住房藍圖規畫時也表示，將支持此類提案。

租金穩定協會(Rent Stabilization Association)表示在他們所代表的2萬5000名房東和租客中，絕大多數人都不希望與有暴力傾向或犯罪前科的人共享房屋。他們支持給吸毒等輕罪者機會，但對於重犯和慣犯，則是另一個問題。

非營利機構財富協會(Fortune Society)則表示，由於社區的不接納，有前科者約半數可能因無家可歸住進遊民所。「我們認為這項立法對於人們獲釋後提供支持、以便他們能對社會有貢獻至關重要。」

支持和反對的雙方都準備在議會公聽發聲，可通過網站https://council.nyc.gov/testify/註冊作證，大紐約小房東協會也將為有興趣公開作證的民眾提供培訓，有意者可聯絡電郵[email protected]

房東 租客 紐約州

上一則

史島天主教堂改建收容所 最快明年初啟用

下一則

紐約市資優班申請開跑 幼兒園12月7日起受理

延伸閱讀

與華社交好 紐約市警巡邏長馬德雷或接任四星總警司

與華社交好 紐約市警巡邏長馬德雷或接任四星總警司
紐約市禁查租客前科提案 12/8公聽 華人團體促發聲反對

紐約市禁查租客前科提案 12/8公聽 華人團體促發聲反對
美擬收緊圍堵中晶片 若用「黑名單」產品 列拒絕往來戶

美擬收緊圍堵中晶片 若用「黑名單」產品 列拒絕往來戶
金山市議會通過 警用機器人可攜致命武力

金山市議會通過 警用機器人可攜致命武力
屋崙今年槍擊案已408宗 107人死亡

屋崙今年槍擊案已408宗 107人死亡

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨