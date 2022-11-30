紐約市禁查租客前科提案 12/8公聽 華人團體促發聲反對

小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

市議會此前提案，擬禁止房東 和租房仲介查詢租客 的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租，期減輕遊民問題；但是這項提案遭到華裔維權團體強烈反對，亞潮萌(Asian Wave Alliance)、紐約市 居民聯盟(New York City Residents Alliance)和大紐約小房東協會(Property Owners Association of Greater New York)11月30日聯合發表聲明，敦促公眾發聲反對。

根據這項名為「公平入住」(Fair Chance for Housing Act)的提案，如果有人認為自己因有犯罪紀錄，租房遭歧視，可對房東提出訴訟，或向市人權局(City Commission on Human Rights)投訴；但也允許一些豁免情況，單家庭和雙家庭房屋，若房東也住其內，仍可查詢租客的犯罪紀錄；此外，任何房東均可查詢潛在租客是否在性犯罪者名單上。

不過，亞潮萌、紐約市居民聯盟和大紐約小房東協會表示，市民有權確保住房的安全感，法律也應該保護所有住戶，以公平和透明的方式，不受已知的風險威脅；亞潮萌主席朱雅婷說，「我們的民選官員將罪犯的權益置於勞苦大眾的安全之上，這是一份具有欺騙性的提案，顯然針對的是房東；但現實情況是，住在租屋中的大多並不是房東，而是租客；如果有暴力犯罪案底的人住進來，所有住客都會有安全憂慮。」

紐約市居民聯盟主席臧東慧則表示，該提案不僅忽視了社區基本的安全保障，也會減少小房東出租的意願；大紐約小房東協會主席何德鄰說，就算提案通過，房東依然會使用其他手段獲取租客的犯罪背景信息，而通過族裔進行區分就是其中之一，這就將導致租客仍會以族裔之分聚居，進一步加強族裔區隔。

這項提案去年就曾提出，但因房東維權團體全力遊說，未在市議會通過；今年完成換屆的市議會整體更傾向於進步派，目前提案已獲全體51名市議員中超過30人支持；亞當斯此前公布住房藍圖規畫時也表示，將支持此類提案。

市議會將於12月8日(周四)對該提案舉行公聽會，三大華裔維權團裡呼籲民眾參加公聽積極發聲，可通過網站https://council.nyc.gov/testify/註冊作證，大紐約小房東協會也將為有興趣公開作證的民眾提供培訓，有意者可聯絡電郵[email protected]。