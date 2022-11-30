我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：江澤民過世 享耆壽96歲

私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

紐約公布指南：精神病患 警可強制送醫

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯宣布，市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況。(路透)
亞當斯宣布，市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況。(路透)

今年以來紐約市地鐵治安案件頻傳，陸續有乘客被推下鐵軌事件，不少嫌犯是患有精神疾病的遊民；市長亞當斯(Eric Adams)29日宣布指南，無論患者是否自願，市警、消防局、衛生局等一線人員都可將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況，且並不限於對公共安全造成威脅者。

在此之前，受州議會通過的「肯德拉法」(Kendra's Law)限制，市府相關部門和醫療機構只能將那些對自身及公眾產生立即威脅的精神病患強制送入醫療機構；但市府法務部門表示，州府今年2月出台的指導放寬適用情況，包括那些無法自我照護的病患。

不過，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)對市府此項舉措表示反對，「市長今天的宣布缺乏細節，許多問題沒有回答，未來市府必須提供更多信息和執行辦法，包括對非執法機構的投資；新的計畫仍然過於依賴警察，矮化了專業醫護的角色，也沒有強調同伴支持的作用，這種計畫不具持續性和有效性。」

亞當斯表示，市府將根據新的指導原則訓練部門人員；「警員和一線人員常認為，精神疾病患者必須形成即刻威脅，才能被移出社區，但不應該是這樣，未來市府將盡可能為無法獲取基本照護的精神疾病患者提供協助。」

此外，市府將啟動新的熱線電話，如果一線人員不確定精神疾病患者是否應該被送醫治療，可以撥打電話查詢；亞當斯還表示，他將尋求州議會修法，要求放寬的精神健康執法評估標準。

亞當斯宣布，市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到...
亞當斯宣布，市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況。(市長辦公室提供)

亞當斯 地鐵 警察

上一則

奧州大麻農場打工裝修 華男遇橫禍喪命

延伸閱讀

世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好

世足賽／進球後傷退 普利西奇報平安：淘汰賽會準備好
選後清算成罪人 亞當斯：被誤解

選後清算成罪人 亞當斯：被誤解
「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊

「守護天使」羊頭灣成立民間巡邏隊
迎「小商家星期六」 亞當斯籲消費

迎「小商家星期六」 亞當斯籲消費
梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

梅西感恩節遊行 亞當斯：維安嚴密 注意交管

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌