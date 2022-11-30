紐約公布指南：精神病患 警可強制送醫

亞當斯宣布，市警、消防局、衛生局等一線人員可以將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況。(路透)

今年以來紐約市地鐵 治安案件頻傳，陸續有乘客被推下鐵軌事件，不少嫌犯是患有精神疾病的遊民；市長亞當斯 (Eric Adams)29日宣布指南，無論患者是否自願，市警、消防局、衛生局等一線人員都可將無法自我照料的精神病患強制轉送到醫療機構評估狀況，且並不限於對公共安全造成威脅者。

在此之前，受州議會通過的「肯德拉法」(Kendra's Law)限制，市府相關部門和醫療機構只能將那些對自身及公眾產生立即威脅的精神病患強制送入醫療機構；但市府法務部門表示，州府今年2月出台的指導放寬適用情況，包括那些無法自我照護的病患。

不過，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)對市府此項舉措表示反對，「市長今天的宣布缺乏細節，許多問題沒有回答，未來市府必須提供更多信息和執行辦法，包括對非執法機構的投資；新的計畫仍然過於依賴警察 ，矮化了專業醫護的角色，也沒有強調同伴支持的作用，這種計畫不具持續性和有效性。」

亞當斯表示，市府將根據新的指導原則訓練部門人員；「警員和一線人員常認為，精神疾病患者必須形成即刻威脅，才能被移出社區，但不應該是這樣，未來市府將盡可能為無法獲取基本照護的精神疾病患者提供協助。」

此外，市府將啟動新的熱線電話，如果一線人員不確定精神疾病患者是否應該被送醫治療，可以撥打電話查詢；亞當斯還表示，他將尋求州議會修法，要求放寬的精神健康執法評估標準。