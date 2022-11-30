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Lady M涉歧視遭起訴 賠款和解

記者張心／紐約報導
連鎖甜品店Lady M遭司法部指控後賠款和解。(取自Lady M Instagram)
連鎖甜品店Lady M遭司法部指控後賠款和解。(取自Lady M Instagram)

受華人歡迎的連鎖甜品店Lady M，因涉嫌歧視非美國公民員工遭司法部提控；29日Lady M願意支付民事罰款，司法部同意協議和解。

總部設於紐約市的Lady M以銷售蛋糕和糖果而全球知名，其標誌性的千層蛋糕以每個66元至125元不等，頗受年輕華裔消費者的喜愛。該公司也有不少外籍員工，司法部聲明指，由於一名非美國籍員工投訴Lady M存在工作許可歧視等問題，遭到司法部調查。

檢方指出，自2020年1月起及之後的至少兩年，Lady M要求外籍員工出示特定的、各種額外的、非必要的文件，證明他們在美國可合法工作，並要求有永久居留權的員工必須出示「綠卡」，而美國公民則可自選任何文件提交。

司法部表示，根據聯邦「移民和國籍法」(Immigration and Nationality Act)規定，無論公民身分、移民身分或種族定義，該法中的反歧視條例禁止雇主因勞工的公民、移民身分或種族而要求提供特定的文件。事實上，非美國公民，包括合法永久居民、難民和庇護者，都有資格獲得與公民相同的文件，證明可以合法工作(如駕照和社安卡)。雇主必須允許勞工出具任何自己選擇的、合法的文件證明身分和工作許可，不能拒絕合法的工作文件。

「雇主需要核實雇員的工作許可，但不能基於移民身分和種族歧視他們。」司法部民權司助理檢察長卡克拉克(Kristen Clarke)表示，這些工作場域的歧視現象應向司法部舉報；Lady M在同意支付民事賠償的前提下達成和解，並被要求對員工進行「移民和國籍法」反歧視條例培訓，改變其現有作法，兩年內接受部門監督。

司法部表示，任何申請者或雇員認為遭到移民身分歧視，或受到雇主報復，可以聯繫1(800)255-7688、1(800) 255-8155或發電郵到[email protected]投訴。

司法部 種族歧視 移民

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