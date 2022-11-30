聲援白紙運動 千人聚中領館抗議

民眾聚集於中領館外示威，抗議中國鎮壓人民的行為。(記者許君達／攝影)

在中國各地相繼爆發紀念烏魯木齊火災遇難同胞、反抗防疫封控甚至反對中共 當局的大規模抗爭活動後，海外華人也展開大規模的連動抗議。29日晚，超過千人聚集在中國駐紐約總領館外的83號碼頭舉行燭光悼念死難者的活動，抗議中國當局鎮壓人民的行為，聲援國內的抗爭同胞。現場人群高喊「不要核酸要自由」、「不要奴才要公民」等口號。

影音：記者許君達

新疆 烏魯木齊市24日發生居民區火災，44名居民(中國官方說法為十人)因為當局嚴苛的封閉防疫政策而無法逃出，導致死亡。事件激起民怒，幾天之內，烏魯木齊、上海、北京、成都、武漢、廣州等地相繼爆發了自1989年以來最大規模的反抗運動。在上海和成都，上街悼念烏魯木齊死者的人潮在被地方當局彈壓之後，甚至公開喊出「共產黨下台」、「習近平下台」等口號。

紐約領館29日的燭光悼念是繼華盛頓廣場公園和哥倫比亞大學之後的連續第三場抗爭活動。本場活動是由一些青年運動人士通過加密的社交網路平台籌劃，並通過加密群聊、口口相傳以及社交媒體的渠道宣傳。借鑑了2019年香港抗爭人士的經驗，通過去中心化的組織形式分散和隱匿組織者的身分以保障安全。一位匿名受訪的組織者說，他也不知道參與組織的共多少人，大家只是在群裡討論可行的活動形式、內容、訴求，然後各自分工。很多組織者都是到了現場才第一次見面。

由於本次烏魯木齊火災的死難者絕大多數都是維吾爾 族，因此本場活動的組織者特邀海外維吾爾族代表用雙語誦念死難者名單，同時表達中共當局對於新疆維吾爾人大規模的人權侵犯行為的抗議。

活動組織者希望讓現場成為一個自由表達的公共廣場，鼓勵參與者自製標語表達各自的訴求，僅設置開場的致哀儀式以及隨後合唱「國際歌」與「你可曾聽到人民的呼喊」(Do You Hear The People Sing)，隨後自由發言。發言者有反對封控、反對中共專制和習近平獨裁，也有對於女權、勞工權利、性別平等方面的關注。