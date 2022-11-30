我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：江澤民過世 享耆壽96歲

私募基金阿波羅聯合創辦人 遭控「淫魔」豪宅性侵女子

掃蕩假貨 堅尼路商販改打游擊

記者許君達／紐約報導
除警車外，堅尼路上幾乎每個主要路口都有警察。(記者許君達／攝影)
除警車外，堅尼路上幾乎每個主要路口都有警察。(記者許君達／攝影)

紐約市警方28日對長期聚集在華埠附近街道出售仿真名牌商品的攤販展開掃蕩，逮捕17人、沒收市價近千萬元的貨品。突擊行動翌日，堅尼路上占道擺賣者不見蹤跡，沿街推銷的華人遊商轉移至華埠內部街巷，但生意照舊紅火。

29日，堅尼路附近的主要路口幾乎都有警車駐守，兩人一組在人行道巡邏。往常售假攤販最集中的地鐵站出入口周邊完全安靜了下來，僅有個別販售手機殼及小商品的合法商販。然而記者觀察，從堅尼路與中央街的交叉路口向東，便無警察駐守，手持商品型錄叫賣的遊商依舊活躍。

這些遊商基本都是華人，主要在拉菲逸街至勿街之間的堅尼路上。他們輕裝上陣，人貨分離，伺機與過路的行人搭話。一名遊商告訴記者，如果真想買，可帶客人去「兩條街外」的地點拿貨。對話的過程中，她對周圍保持高度警惕，不時朝警察聚集的方向張望，見記者猶疑，便主動放棄，以免過長時間的可疑停留。

午後，警方布控範圍擴展，但部分警察開始聚集聊天。遊商則逐漸聚集到警力較少的茂比利街周圍活動，生意頗為興隆。拉客者與拿貨者群聚，原本不寬的人行道變得非常擁擠。

記者發現，在茂比利街上活動的商販相對更明目張膽。一名商販隨身帶著少量樣品，在記者表達興趣後直接拿出來展示，還主動留了電話。很多光顧者顯然是熟客，對於拿貨和看貨的流程也輕車熟路。

商販的報價高低不一，一款仿冒名牌女包高至200元，低至50元，而且砍價空間普遍很大。例如，記者看到的樣品是一款當季流行的路易威登(Luis Vuitton)的三件套女士手包，報價95元，但商販報完價後直接表示，「你要是喜歡，給80塊錢直接拿走。」

除攤販和遊商外，華埠的一些紀念品店平日也會出售以手表為主的仿冒品。在掃蕩行動後，店家也都提高警覺。一名店主告訴記者，他在門外公開展示的手表都是廉價的「雜牌」。不過，如果想要「質量高的」，也可以「訂做」，但「價錢會有點貴」。

平日售假攤販聚集的堅尼路地鐵站一夜清空。(記者許君達／攝影)
平日售假攤販聚集的堅尼路地鐵站一夜清空。(記者許君達／攝影)
打假行動翌日，警方在堅尼路高強度布控。(記者許君達／攝影)
打假行動翌日，警方在堅尼路高強度布控。(記者許君達／攝影)
售假遊商通常會讓潛在顧客先看型錄，選定後再到隱蔽地點拿貨。(記者許君達／攝影)
售假遊商通常會讓潛在顧客先看型錄，選定後再到隱蔽地點拿貨。(記者許君達／攝影)

警察 華埠 華人

上一則

非法交易根深柢固 難連根拔除

下一則

奧州大麻農場打工裝修 華男遇橫禍喪命

延伸閱讀

華埠堅尼路打假 沒收千萬商品逮17人

華埠堅尼路打假 沒收千萬商品逮17人
北加州屋崙華人公車遇襲濺血 眉頭縫10針 半邊臉腫脹

北加州屋崙華人公車遇襲濺血 眉頭縫10針 半邊臉腫脹
華埠神經內科醫師張錫山38年經驗專治中老年中風

華埠神經內科醫師張錫山38年經驗專治中老年中風
救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山
芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

芝加哥市長：力挺華埠成最閃亮中國城 讚華埠傲全美

熱門新聞

專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
數據顯示，超過兩成罹患新冠肺炎的紐約市民出現「長新冠」後遺症，亞裔患者中有24%罹患長新冠。（美聯社）

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

2022-11-29 07:23
死者周麗絲26日舉辦追悼會。(本報檔案照)

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

2022-11-27 02:30
這輛賓士車涉及一起謀殺案，被警方通緝。(市警提供)

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

2022-11-24 11:10
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

2022-11-24 12:50
24日是感恩節，法拉盛街頭人頭攢動，不少店家門前都大排長龍，尤其是華人燒臘店家當日訂單不斷。(記者牟蘭／攝影)

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

2022-11-25 09:29

超人氣

更多 >
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌