掃蕩假貨 堅尼路商販改打游擊

除警車外，堅尼路上幾乎每個主要路口都有警察。(記者許君達／攝影)

紐約市警方28日對長期聚集在華埠 附近街道出售仿真名牌商品的攤販展開掃蕩，逮捕17人、沒收市價近千萬元的貨品。突擊行動翌日，堅尼路上占道擺賣者不見蹤跡，沿街推銷的華人 遊商轉移至華埠內部街巷，但生意照舊紅火。

29日，堅尼路附近的主要路口幾乎都有警車駐守，兩人一組在人行道巡邏。往常售假攤販最集中的地鐵站出入口周邊完全安靜了下來，僅有個別販售手機殼及小商品的合法商販。然而記者觀察，從堅尼路與中央街的交叉路口向東，便無警察 駐守，手持商品型錄叫賣的遊商依舊活躍。

這些遊商基本都是華人，主要在拉菲逸街至勿街之間的堅尼路上。他們輕裝上陣，人貨分離，伺機與過路的行人搭話。一名遊商告訴記者，如果真想買，可帶客人去「兩條街外」的地點拿貨。對話的過程中，她對周圍保持高度警惕，不時朝警察聚集的方向張望，見記者猶疑，便主動放棄，以免過長時間的可疑停留。

午後，警方布控範圍擴展，但部分警察開始聚集聊天。遊商則逐漸聚集到警力較少的茂比利街周圍活動，生意頗為興隆。拉客者與拿貨者群聚，原本不寬的人行道變得非常擁擠。

記者發現，在茂比利街上活動的商販相對更明目張膽。一名商販隨身帶著少量樣品，在記者表達興趣後直接拿出來展示，還主動留了電話。很多光顧者顯然是熟客，對於拿貨和看貨的流程也輕車熟路。

商販的報價高低不一，一款仿冒名牌女包高至200元，低至50元，而且砍價空間普遍很大。例如，記者看到的樣品是一款當季流行的路易威登(Luis Vuitton)的三件套女士手包，報價95元，但商販報完價後直接表示，「你要是喜歡，給80塊錢直接拿走。」